Sport Kort: Oud-atletiekbaas Diack praat in strafproces, maar zegt niets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Oud-atletiekbaas Diack praat in strafproces, maar zegt niets

23.10 uur: De van corruptie verdachte oud-atletiekbaas Lamine Diack heeft op de tweede dag van het strafproces tegen hem een half uur het woord genomen. De 87-jarige Senegalees sprak in een Parijse rechtbank zonder echt op de aanklacht tegen hem in te gaan. „Mijn rol was de atletiek universeel te maken. Dat is wie ik ben”, beëindigde hij een volgens persbureau AFP onsamenhangend verhaal.

Diack staat terecht voor fraude en corruptie. De Senegalees, die van 1999 tot 2015 de voorzitter was van de internationale atletiekfederatie IAAF (nu World Athletics), ontving volgens Franse onderzoekers meer dan 3,45 miljoen euro voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021. Hij riskeert een celstraf van maximaal 10 jaar. Het proces duurt nog tot 18 juni.

Voetbal: Vallecano wint eerste wedstrijd Spaans voetbal na coronapauze

22.45 uur: Rayo Vallecano heeft de eerste wedstrijd in het Spaanse betaald voetbal gewonnen sinds drie maanden geleden de competities kwamen stil te liggen vanwege de coronapandemie. De club uit Madrid, uitkomend in de tweede divisie, versloeg Albacete met 1-0.

Het allereerste duel na de coronapauze duurde maar één helft. De clubs speelden namelijk het restant van hun ontmoeting van zes maanden geleden uit, toen de wedstrijd halverwege bij een stand van 0-0 werd gestaakt. De aanhang van Vallecano had maakte de Oekraïense aanvaller Roman Zozoelja uitgemaakt voor nazi.

Het was destijds een unicum; voor het eerst werd een wedstrijd in het Spaans voetbal afgebroken wegens beledigende spreekkoren.

Woensdag was er geen publiek in het stadion Vallecas, een maatregel om het coronavirus tegen te gaan. In de 61e minuut viel de enige en winnende treffer. Luis Advincula schoot met een fraaie draaibal raak.

Olympische Spelen: Gewichtheffen op Spelen onzeker door corruptieschandaal

21.58 uur: Het is lang niet zeker dat gewichtheffen zijn status als olympische sport behoudt. Het Internationaal Olympisch Comité is geschrokken van de omvangrijke corruptie binnen de mondiale gewichthefbond IWF.

Een onafhankellijk onderzoeksrapport maakt melding van tientallen jaren van omkoping en fraude onder aanvoering van de voormalig voorzitter Tamas Ajan. De Hongaar verdoezelde positieve dopinggevallen, liet dopingboetes persoonlijk aan hem uitbetalen en haalde miljoenen euro’s aan contanten van de rekeningen van het IWF.

„We zijn diep geschokt”, zei IOC-baas Thomas Bach tijdens een virtuele persconferentie. „We hebben de IWF heel duidelijk gemaakt dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de sport. Hun plek op het olympisch programma is in gevaar”, aldus Bach, die hoopt dat de nieuwe leiding van de IWF zo snel mogelijk orde op zaken stelt en de bond hervormt.

De 81-jarige Hongaar Ajan moest in april van dit jaar al aftreden. Hij werkte sinds het midden jaren zeventig van de vorige eeuw voor de IWF. Eerst als secretaris-generaal en de laatste 20 jaar als voorzitter.

Voetbal: Fortuna Sittard strikt aanvaller Hansson

21.12 uur: Fortuna Sittard heeft de Noors-Zweedse aanvaller Emil Hansson aangetrokken. De 21-jarige spits ondertekent bij de Limburgse eredivisieclub een contract voor vier jaar. Fortuna Sittard heeft hem overgenomen van de Duitse club Hannover 96.

Hansson, die in Nederland nog wel de laatste onderdelen van de medische keuring moet doorstaan, kwam in 2015 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Voor de Rotterdammers speelde hij tussen 2017 en 2019 een paar keer in de hoofdmacht. De geboren Noor kwam in twee periodes op huurbasis voor RKC Waalwijk uit. Voor Hannover 96, dat hem in de zomer van 2019 kocht, was hij slechts een half seizoen actief.

„Dit is een geweldige transfer voor Fortuna Sittard”, laat technisch manager Sjors Ultee weten. „Met Emil halen we een creatieve buitenspeler binnen die, ondanks zijn jonge leeftijd, al veel uren heeft gemaakt in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. We zijn ervan overtuigd dat zijn komst veel kwaliteit toevoegt aan de selectie.”

Handbal: doelman Eijlers zet punt achter lange carrière

20.55 uur: Handbaldoelman Gerrie Eijlers heeft zijn carrière als actieve speler beëindigd. „We waren met het Nederlands team nog in de race voor het WK in 2021. Daar dacht ik over na. Nu dat van de baan is, heb ik besloten te stoppen”, zegt de 40-jarige Volendammer op de website Handball Inside.

Eijlers droeg 120 keer het shirt van Oranje en speelde de afgelopen jaren voor Kras Volendam in de eredivisie. Zijn hoogtijdagen vierde de keeper in Duitsland, waar hij veertien jaar als prof actief was en speelde bij onder meer TÜSEM Essen, SC Magdeburg en GWD Minden. Met Magdeburg bereikte hij twee keer de halve finales van de Europese EHF Cup.

Eijlers was in januari met Oranje op het EK in het Noorse Trondheim. Hij maakte de eerste deelname van de handbalmannen aan een Europees kampioenschap mee. „Het eindtoernooi in Trondheim met Oranje zie ik als kroon op mijn werk. Je doet het toch met je eigen land, met jongens waar je al twintig jaar mee optrekt. Maar de sfeer tijdens zo’n EK is niet te vergelijken met die in de Bundesliga. Die is ongeëvenaard.”

De coronacrisis bracht zijn afscheid eerder dan gehoopt. De Europese handbalbond besloot de play-offs voor deelname aan het WK van 2021 in Egypte te schrappen en de teams aan te wijzen op basis van de eindrangschikking van het begin dit jaar gespeelde EK. Oostenrijk, dat de tegenstander van Oranje zou zijn in de play-offs, werd achtste op dat EK. Nederland behaalde de zeventiende plaats.

Eijlers gaat niet verloren voor de handbalsport. Hij is keeperstrainer van de talenten op de HandbalAcademie op sportcentrum Papendal.

Atletiek: Atletiekbaas Coe kan eindelijk lid worden van IOC

18.55 uur: Sebastian Coe kan eindelijk lid worden van het Internationaal Olympisch Comité. Hij is voorgedragen als vertegenwoordiger van de mondiale atletiekfederatie World Athletics in het IOC, meldde IOC-baas Thomas Bach tijdens een persbijeenkomst na een bestuursvergadering.

Het IOC-lidmaatschap van de Britse tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter is een aantal keren tegengehouden omdat er sprake was van belangenverstrengeling. Coe is ook directeur van een adviesbureau dat werkt voor het IOC. Als gevolg ontbeert de mondiale atletiekbond, een van de grootste ter wereld, al vijf jaar een plek in het IOC. Coe volgde in 2015 de Senegalees Lamine Diack op als baas van World Athletics. Diack moest terugtreden uit de mondiale atletiekbond en het IOC vanwege een corruptieschandaal.

„Coe is ermee akkoord dat hij zijn rol van actieve directeur verandert in een passieve rol. Het is nog even wachten op documentatie waarin dat is vastgelegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze vriend Coe dat tijdig in orde maakt”, aldus Bach.

Voetbal: Everton-speler Walcott mist hervatting Premier League

16:50 uur Theo Walcott mist de herstart van de Premier League. De aanvaller van Everton heeft begin deze week een buikoperatie ondergaan en is minstens vier weken uit de roulatie, meldde de club uit Liverpool. Walcott (31) kreeg klachten nadat hij de training had hervat.

De 47-voudig international mist meteen de stadsderby met koploper Liverpool. Die clash op 21 juni is de eerste thuiswedstrijd van Everton en mogelijk ook al de eerste kans voor Liverpool om de titel te pakken. De wedstrijd zonder publiek mag in het stadion van Everton worden gespeeld, Goodison Park. Dat besluit is woensdag genomen.

Voetbal: FIFA beslist op 25 juni over WK vrouwen 2023

13:58 De FIFA beslist op 25 juni tijdens een onlinevergadering over het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen van 2023. Er zijn drie kandidaten, Colombia, Japan en het duo Australië/Nieuw-Zeeland. Brazilië heeft zich teruggetrokken. Het land heeft onvoldoende zicht op hoe het zich in economische zin zal herstellen van de huidige coronacrisis.

Het vorige WK voor vrouwen werd in 2019 in Frankrijk gehouden. Nederland verloor in de finale van de Verenigde Staten.

Voetbal: Fransman volgt Preud’homme op bij Standard Luik

10.34 uur: Philippe Montanier is de nieuwe trainer van Standard Luik. De 55-jarige oefenmeester is de opvolger van Michel Preud’homme, die alleen nog als vice-voorzitter van de Belgische voetbalclub verder wil.

De Fransman Montanier was eerder trainer van onder meer Real Sociedad en Nottingham Forest. Hij vertrok in februari van dit jaar bij het Franse Lens.

Voetbal: Trainer weg vanwege financiële problemen

10.33 uur: De Duitser Bernd Hollerbach is volgend seizoen geen trainer meer van Moeskroen. De samenwerking wordt in onderling overleg beëindigd, zo bevestigde de club uit de hoogste voetbalklasse van België.

De 50-jarige Hollerbach was in de zomer van vorig jaar begonnen bij Moeskroen. Hij volgde er zijn landgenoot Bernd Storck op. De Duitser had nog een contract voor een jaar. Moeskroen zegt dat het vertrek van de trainer voortkomt uit financiële problemen. Het kon de coach daardoor niet meer dezelfde voorwaarden bieden.

Moeskroen heeft het vroegtijdig beëindigde seizoen in de Jupiler Pro League als nummer tien afgesloten.

Paardensport: WK vierspannen toch niet in Limburg

09.34 uur: Het WK vierspannen wordt volgend jaar september toch niet in het Limburgse Kronenberg gehouden. De organisatie van het paardenevenement heeft besloten alleen het WK tweespannen dan plaats te laten vinden.

Het WK vierspannen werd eerder dit jaar afgelast wegens het coronavirus en verplaatst naar september volgend jaar. Uiteindelijk bleek het toch niet verstandig om het WK vierspannen en het WK tweespannen tegelijkertijd te houden. Bij slecht weer zouden de circa 120 deelnemers wellicht niet onder dezelfde omstandigheden kunnen uitkomen. Ook zouden er minder startplaatsen per land beschikbaar komen als beide evenementen werden gecombineerd.

Het WK tweespannen wordt volgend jaar van 8 tot en met 12 september in Kronenberg gehouden. Het is nog niet bekend waar het WK vierspannen gaat plaatsvinden.

IOC vergadert over uitgestelde Spelen van Tokio

07.00 uur: Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vergadert via een videoverbinding onder meer over de voorbereiding op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. Het mondiale sportevenement zou komende zomer worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021. Het blijft voorlopig onzeker of de Spelen dan wel kunnen doorgaan.

Volgens een lid van het Japanse organisatiecomité wordt dat vermoedelijk pas in het voorjaar van 2021 duidelijk. Het IOC bereidt diverse scenario’s voor. Een van de mogelijkheden is dat er geen fans worden toegelaten.

Het IOC-bestuur laat zich bijpraten over de voorbereidingen, ook op die van de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024. Na afloop, rond 16.00 uur, doet IOC-voorzitter Thomas Bach verslag van de vergadering via een digitale persconferentie.