Sport Kort: Walcott mist hervatting Premier League na operatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Everton-speler Walcott mist hervatting Premier League

16:50 uur Theo Walcott mist de herstart van de Premier League. De aanvaller van Everton heeft begin deze week een buikoperatie ondergaan en is minstens vier weken uit de roulatie, meldde de club uit Liverpool. Walcott (31) kreeg klachten nadat hij de training had hervat.

De 47-voudig international mist meteen de stadsderby met koploper Liverpool. Die clash op 21 juni is de eerste thuiswedstrijd van Everton en mogelijk ook al de eerste kans voor Liverpool om de titel te pakken. De wedstrijd zonder publiek mag in het stadion van Everton worden gespeeld, Goodison Park. Dat besluit is woensdag genomen.

Voetbal: FIFA beslist op 25 juni over WK vrouwen 2023

13:58 De FIFA beslist op 25 juni tijdens een onlinevergadering over het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen van 2023. Er zijn drie kandidaten, Colombia, Japan en het duo Australië/Nieuw-Zeeland. Brazilië heeft zich teruggetrokken. Het land heeft onvoldoende zicht op hoe het zich in economische zin zal herstellen van de huidige coronacrisis.

Het vorige WK voor vrouwen werd in 2019 in Frankrijk gehouden. Nederland verloor in de finale van de Verenigde Staten.

Voetbal: Fransman volgt Preud’homme op bij Standard Luik

10.34 uur: Philippe Montanier is de nieuwe trainer van Standard Luik. De 55-jarige oefenmeester is de opvolger van Michel Preud’homme, die alleen nog als vice-voorzitter van de Belgische voetbalclub verder wil.

De Fransman Montanier was eerder trainer van onder meer Real Sociedad en Nottingham Forest. Hij vertrok in februari van dit jaar bij het Franse Lens.

Voetbal: Trainer weg vanwege financiële problemen

10.33 uur: De Duitser Bernd Hollerbach is volgend seizoen geen trainer meer van Moeskroen. De samenwerking wordt in onderling overleg beëindigd, zo bevestigde de club uit de hoogste voetbalklasse van België.

De 50-jarige Hollerbach was in de zomer van vorig jaar begonnen bij Moeskroen. Hij volgde er zijn landgenoot Bernd Storck op. De Duitser had nog een contract voor een jaar. Moeskroen zegt dat het vertrek van de trainer voortkomt uit financiële problemen. Het kon de coach daardoor niet meer dezelfde voorwaarden bieden.

Moeskroen heeft het vroegtijdig beëindigde seizoen in de Jupiler Pro League als nummer tien afgesloten.

Paardensport: WK vierspannen toch niet in Limburg

09.34 uur: Het WK vierspannen wordt volgend jaar september toch niet in het Limburgse Kronenberg gehouden. De organisatie van het paardenevenement heeft besloten alleen het WK tweespannen dan plaats te laten vinden.

Het WK vierspannen werd eerder dit jaar afgelast wegens het coronavirus en verplaatst naar september volgend jaar. Uiteindelijk bleek het toch niet verstandig om het WK vierspannen en het WK tweespannen tegelijkertijd te houden. Bij slecht weer zouden de circa 120 deelnemers wellicht niet onder dezelfde omstandigheden kunnen uitkomen. Ook zouden er minder startplaatsen per land beschikbaar komen als beide evenementen werden gecombineerd.

Het WK tweespannen wordt volgend jaar van 8 tot en met 12 september in Kronenberg gehouden. Het is nog niet bekend waar het WK vierspannen gaat plaatsvinden.

IOC vergadert over uitgestelde Spelen van Tokio

07.00 uur: Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vergadert via een videoverbinding onder meer over de voorbereiding op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. Het mondiale sportevenement zou komende zomer worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021. Het blijft voorlopig onzeker of de Spelen dan wel kunnen doorgaan.

Volgens een lid van het Japanse organisatiecomité wordt dat vermoedelijk pas in het voorjaar van 2021 duidelijk. Het IOC bereidt diverse scenario’s voor. Een van de mogelijkheden is dat er geen fans worden toegelaten.

Het IOC-bestuur laat zich bijpraten over de voorbereidingen, ook op die van de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024. Na afloop, rond 16.00 uur, doet IOC-voorzitter Thomas Bach verslag van de vergadering via een digitale persconferentie.