Alle seinen bij Brit nu op groen voor Oranje Bondscoach Mark Parsons van Leeuwinnen: ’Nog zo’n maand en je had me kunnen opvegen’

Door Lars van Soest

Bondscoach Mark Parsons geeft tekst en uitleg tijdens een training van de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Het tijdperk-Mark Parsons is deze week écht begonnen. De opvolger van Sarina Wiegman combineerde zijn werk als bondscoach van de Leeuwinnen de afgelopen maanden met een job als clubtrainer bij het Amerikaanse Portland Thorns. Half november liep zijn dienstverband in de VS af. Alle seinen staan voor de 35-jarige Brit nu op groen om zich volledig te focussen op Oranje.