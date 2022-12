Pelé stelt voetbalwereld gerust: ’Mijn maandelijkse controle’

„Vrienden, ik ben in het ziekenhuis voor mijn maandelijkse bezoek”, schreef de Braziliaan op Instagram bij een foto van twee gebouwen in Qatar, waarop de voetballegende met een geprojecteerde afbeelding en een boodschap beterschap werd gewenst. „Altijd leuk om zulke positieve berichten te ontvangen. Dank aan Qatar voor dit eerbetoon en aan iedereen die me goede ’vibes’ stuurt.”

Kely Nascimento, de dochter van Pelé, had eerder al laten weten dat er geen reden voor paniek was. „Hij is in het ziekenhuis om zijn medicatie te regelen. Er is geen sprake van een noodgeval of een nieuwe, slechte diagnose.”

Pelé moest de laatste maanden geregeld naar het ziekenhuis vanwege zijn doorlopende behandeling voor darmkanker. De ziekte werd in september vorig jaar bij hem vastgesteld. Na een operatie, waarbij een tumor werd verwijderd, lag het voetbalicoon geruime tijd in het ziekenhuis.