Chelsea haalt nieuwe keeper na geblunder Kepa

De 25-jarige Spanjaard, die twee jaar geleden voor 80 miljoen euro naar Londen kwam, ging in de fout tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Brighton en hij blunderde ook zondag tegen Liverpool.

Petr Cech, oud-doelman en nu technisch adviseur van Chelsea, adviseerde trainer Frank Lampard om Mendy te halen. „Petr was de beste keeper ter wereld, zijn input is dan ook belangrijk”, zei Lampard, die woensdag zoals eerder al aangekondigd reservekeeper Willy Caballero onder de lat zet in de League Cup-wedstrijd tegen Barnsley. Hakim Ziyech is nog niet fit genoeg om dan te spelen.