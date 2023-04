Steven Bergwijn vergeet te scoren na bal op paal Brian Brobbey: ’Hij wilde mij al feliciteren’

Brobbey speelde een opvallende rol in de finale. Hij leek Ajax naar 2-0 te schieten maar raakte de paal. „Ik hoorde net van Kenneth Taylor dat Steven Bergwijn de bal er nog in had kunnen schieten. Maar hij was al op weg om mij te feliciteren. Dit was balen.”

Brobbey miste ook een strafschop. Hij schoot de bal hoog over in de penaltyserie. Ajax strijdt de komende weken verder om de tweede plaats van de Eredivisie. De club moet daarvoor een achterstand van 3 punten op PSV goedmaken. „Dat moeten we halen”, zei Brobbey. „We willen in de Champions League voetballen.”

Ajax-trainer John Heitinga stapte zondag met een somber gezicht de perskamer in De Kuip binnen. "Ik neem hier met een klotevoel plaats. Deze komt wel even aan."

Heitinga was wel trots op de inzet van zijn ploeg. De kritiek van veel mensen op het gedrag van de spelers van beide elftallen op het veld, had hij nog niet gehoord. "Dat moet ik eerst terugzien. Als er dingen onacceptabel zijn, zal ik mijn jongens daarop aanspreken", aldus Heitinga. "Maar je moet je ook niet de kaas van het brood laten eten. Na de 3-0-nederlaag van vorige week tegen PSV heb ik nu wel winnaarsmentaliteit gezien. Je moet voor elkaar willen strijden. Als trainer wil je dat je jongens voor elkaar vechten en voor elkaar opkomen."