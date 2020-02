AZ-trainer Arne Slot spaart geen spelers voor topper tegen Ajax

De belangen zijn groot in de Eredivisie, waar voor de aanstaande kampioen een goudpot klaar zal staan die rond de veertig miljoen euro waard kan zijn. Vandaar dat er in Amsterdam over de tweestrijd met Getafe wordt heen gekeken naar zondag, zo lijkt het.

Vroegtijdig stranden in de Europa League betekent gezichtsverlies voor Ajax, maar een kampioenschap mislopen zou een financiële ramp betekenen. Bij AZ, waar een titel geen absolute must is, denkt men daar anders over. Vandaar ook dat Arne Slot in de catacomben van de TGW Arena vertelde ’nog helemaal niet bezig te zijn’ met de topper van zondag in de Johan Cruijff Arena.

En wat zijn basiself voor donderdagavond betreft, als AZ na de 1-1 in Alkmaar zich ten koste van LASK hoopt te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League? „Wij gaan gewoon de elf beste spelers opstellen.”