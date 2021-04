Jürgen Klopp na drie jaar niet meer kwaad op Sergio Ramos

„We zijn uit op revanche”, laat Klopp weten voorafgaand aan het treffen in de kwartfinales. „Mijn motivatie is enorm hoog omdat we de volgende ronde willen bereiken, maar dat heeft helemaal niks te maken met 2018. Het is de eerste sindsdien dat we ze treffen, dus natuurlijk herinner ik me die wedstrijd goed.”

Sergio Ramos was samen met Karius in 2018 de meest besproken man na de eindstrijd. De Spaanse verdediger blesseerde eerst met een soort judoworp Mohamed Salah en vervolgens gaf hij Karius een elleboog. Of het verband hield of niet is nog altijd onduidelijk, maar de aangeslagen doelman blunderde in het vervolg twee keer opzichtig.

Kloppt ziet Mohamed Salah uitvallen in 2018. Ⓒ ANP/HH

Klopp zegt daar nu over: „Ik zei na die wedstrijd dat als me zou vragen of ik Sergio Ramos voor mijn verjaardag zou uitnodigen het antwoord ’nee’ zou zijn. Nu zou het antwoord misschien wel ’ja’ zijn. Het is inmiddels alweer heel lang geleden. Ik kan dat gevoel van toen niet meer laten terugkeren, dat ga ik ook niet proberen.”

„We willen dinsdag laten zien hoe goed we zijn. Als we beter zijn dan Real Madrid, dan kunnen we naar de volgende ronde. En dat is wat we willen’, laat Klopp weten. Ons team is gemaakt voor dit soort wedstrijden. En we spelen tegen een ploeg die graag wil voetballen, dat helpt ons. We hebben een goede kans, zeker. Iedereen zegt dat Real favoriet is, helemaal prima.”

Loris Karius heeft geblunderd. Ⓒ ANP/HH

Liverpool liet in de eerste drie maanden van dit jaar veel punten liggen in de Premier League. Zo verloor de ploeg van Klopp zes wedstrijden op rij op het eigen Anfield. In de achtste finales van de Champions League wonnen de ’Reds’ wel beide duels met RB Leipzig met 2-0 en daarna volgden in de Engelse competitie ook overwinningen bij Wolverhampton Wanderers (0-1) en Arsenal (0-3).