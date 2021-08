Sport Kort: FC Barcelona voorlopig zonder aan kuit geblesseerde Piqué

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Barcelona voorlopig zonder aan kuit geblesseerde Piqué

16.40 uur: FC Barcelona-trainer Ronald Koeman zal de komende wedstrijden wat moeten improviseren in zijn laatste linie. Gerard Piqué viel zaterdag bij Athletic Club (1-1) al na een half uur spelen uit en hij heeft een kuitblessure (verrekking) opgelopen. FC Barcelona meldt dat Piqué voorlopig niet kan spelen, maar er wordt niet gemeld hoe ernstig de blessure precies is.

Eric García, een andere centrale verdediger, kreeg tegen Athletic een directe rode kaart en kan een schorsing tegemoet zien.

FC Barcelona, dat na twee duels 4 punten heeft, speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen Getafe.

AC Milan verwacht Ibrahimovic half september terug

16.17 uur: AC Milan verwacht Zlatan Ibrahimovic half september terug op het veld. De Zweedse spits werd onlangs geopereerd aan zijn linkerknie. „Fysiek gaat het goed met hem, maar op dit moment traint hij nog niet met de groep”, zei trainer Stefano Pioli. „Ik verwacht dat hij volgende week weer oefeningen met de bal gaat doen.”

„Als alles gaat zoals we hopen, zou hij tijdens de interlandbreak zijn rentree in de groepstraining kunnen maken”, aldus Pioli. „Dat hopen we in elk geval. Daarna kan het snel gaan.” Ibrahimovic, die in oktober 40 wordt, blesseerde zich in mei aan de knie tegen Juventus. Hij miste de laatste drie competitieduels en kon ook niet spelen op het Europees kampioenschap.

Hayter blijft Schelling en Teunissen voor in Noorwegen

15.28 uur: De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de Ronde van Noorwegen gewonnen. De coureur van Ineos-Grenadiers liet zijn leidende positie in het algemeen klassement in de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar komen.

Hayter behield een voorsprong van 15 seconden op de Nederlander Ide Schelling (Bora-hansgrohe). Mike Teunissen (Jumbo-Visma) eindigde als derde op 25 seconden. Teunissen finishte als vierde in de slotrit die werd gewonnen door de Brit Matthew Walls.

Arantxa Rus wint opnieuw ITF-toernooi op Gran Canaria

15.24 uur: Arantxa Rus heeft opnieuw een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam geschreven. De nummer 70 van de wereld was in de finale in San Bartolomé de Tirajana veel te sterk voor de pas 16-jarige Victoria Jimenez Kasintseva. De kwalificatiespeelster uit Andorra wist slechts één game te winnen: 6-0 6-1.

Vorige week was Rus op dezelfde locatie eveneens de beste. Ze heeft nu tien duels op rij gewonnen zonder setverlies. Mede daardoor kan Rus met het nodige vertrouwen toewerken naar de US Open, die op 30 augustus in New York van start gaat.

De titel in het dubbelspel ging naar Arianne Hartono, die net als vorige week een tandem vormde met Olivia Tjandramulia. De Nederlands/Australische combinatie versloeg in de finale de Argentijnse speelsters Julieta Estable en Maria Lourdes Carle met 6-4 2-6 10-7.

Baauw tweede bij WK BMX, Laura Smulders derde

15.09 uur: Judy Baauw heeft bij het WK BMX zilver gewonnen. Laura Smulders eindigde in Arnhem als derde. De titel ging naar Bethany Shriever. De 22-jarige Britse won eerder deze zomer in Tokio ook al de olympische titel.

Baauw en Smulders namen met de tweede en derde plek een beetje revanche voor de Olympische Spelen, waar ze allebei niet mee wisten te doen voor het erepodium. Merel Smulders, die olympisch brons behaalde in Tokio, wist zich bij het WK niet voor de finale te kwalificeren.

Olympisch kampioen Kimmann overtuigend naar finale WK BMX

14.46 uur: BMX’er Niek Kimmann heeft zijn goede vorm van de Olympische Spelen meegenomen naar het WK. De Nederlander, die knap goud won in Tokio, plaatste zich zondag bij de mondiale titelstrijd in Arnhem overtuigend voor de finale.

Kimmann passeerde de finish in de eerste halve eindstrijd als eerste. Jay Schippers (vijfde) en Joris Harmsen (crash) werden uitgeschakeld.

Mitchel Schotman, de vierde overgebleven Nederlander, was ingedeeld in de tweede halve finale. Daar finishte hij als vierde, net genoeg om later op zondag met onder anderen Kimmann mee te mogen doen in de finale.

Opmars golfer Luiten in Praag stokt op twaalfde plek

14.42 uur: Joost Luiten heeft zijn opmars bij de Czech Masters in Praag net niet kunnen afsluiten met een plaats in de top tien. De Nederlandse golfer belandde in de eindstand op de gedeelde twaalfde plek. Hij gebruikte voor zijn slotronde 70 slagen (-2). Daarmee steeg Luiten nog vijf plaatsen in het klassement, met een score van 280 (-8). Op zaterdag ging hij rond in 68 slagen, waardoor hij in de rangschikking in de subtop terechtkwam.

Lars van Meijel moest genoegen nemen met de 58e plek. Hij had 76 slagen nodig voor zijn vierde ronde en daarmee eindigde hij op een totaal van 290.

De 29-jarige Amerikaan Johannes Veerman, die een Nederlandse vader heeft, pakte de hoofdprijs in Praag met een score van 273. Hij veroverde zijn eerste titel op de Europese Tour.

Laura Smulders naar finale WK BMX, Merel Smulders niet

14.41 uur: Laura Smulders heeft zich bij de wereldkampioenschappen BMX op Papendal voor de eindstrijd geplaatst. De Nederlandse finishte in de tweede halve finale als eerste. De eerste vier mochten door naar de finale.

Merel Smulders redde het niet. De winnaar van olympisch brons in Tokio en de zus van Laura, moest in de eerste halve finale met de zesde plek genoegen nemen. Judy Baauw werd derde en mag wel terugkomen voor de eindstrijd.

Manon Veenstra werd net als Merel Smulders uitgeschakeld.

Trainer Nuno van Tottenham houdt Kane nog op de bank

14.40 uur: Harry Kane maakt zondag geen deel uit van het basiselftal van Tottenham Hotspur voor de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. De spits had het eerste competitieduel gemist en zit voor het eerst bij de selectie.

Trainer Nuno kiest voorin voor Lucas Moura, Son Heung-min en de Nederlander Steven Bergwijn. Kane, aanvoerder van het Engelse elftal, hoopt al een tijdje op een transfer naar Manchester City. De club van trainer Pep Guardiola is vooralsnog niet bereid te voldoen aan de hoge vraagprijs van de Spurs. De transfermarkt is nog tot eind augustus open.

„Harry zit in de selectie. Het basisteam is hetzelfde omdat we het afgelopen weekend goed hebben gedaan. De jongens zijn er klaar voor”, zei Nuno voor de aftrap bij Wolverhampton.

Van Gendt strandt bij WK BMX al in kwartfinales

14.34 uur: Twan van Gendt is bij de wereldkampioenschappen BMX al in de kwartfinales uitgeschakeld. De titelverdediger eindigde in de vierde en laatste heat als vijfde en laatste. De nummers 1 tot en met 4 gingen door.

De vroege uitschakeling was een teleurstelling voor Van Gendt, die op Papendal juist revanche had willen nemen voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de 29-jarige Van Gendt in de halve eindstrijd.

Olympisch kampioen Niek Kimmann was ingedeeld in dezelfde kwartfinales als Van Gendt en hij finishte als eerste. Jay Schippers werd derde en mag ook terugkomen voor de halve finales. Eerder plaatsten ook Joris Harmsen en Mitchel Schotman zich al.

Dave van der Burg wist net als Van Gendt de halve finales niet te halen.

Slotronde golftoernooi in Jersey City verplaatst naar maandag

11.45 uur: De slotronde van het Northern Trust golftoernooi in Jersey City is verplaatst van zondag naar maandag. Dat heeft de organisatie van het evenement op de PGA Tour besloten vanwege de naderende wervelstorm Henri, die naar verwachting aan het begin van de middag de kuststaten Connecticut, Massachusetts, New York en Rhode Island bereikt.

De Australiër Cameron Smith en de Spanjaard Jon Rahm delen met nog achttien holes te spelen de leidende positie op Liberty National, de golfbaan in de buurt van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Smith, die na de tweede ronde nog op de 24e plaats stond, speelde een foutloze ronde van 60 slagen, met 11 birdies. Daarmee bracht hij het baanrecord (par-71) op zijn naam.

Het toernooi is het eerste station van de jaarlijkse strijd om de FedExCup, de miljoenenshow van de PGA Tour. Aan dit eerste evenement doen de beste 125 spelers van het seizoen mee. Komende week mogen de beste 70 van de ranking deelnemen aan het tweede toernooi in de staat Maryland. Daarna volgt de finale in Atlanta met de beste 30 spelers van de ranglijst. De winnaar van de FedExCup verdient een bedrag van 15 miljoen dollar (circa 12,8 miljoen euro). De totale prijzenpot van de FedExCup bedraagt ruim 50 miljoen euro.

Roeblev in tennisfinale in Cincinnati tegen Zverev

11.01 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich ten koste van de Griek Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Cincinnati. De olympisch kampioen van Tokio zegevierde in een spannende partij na 2 uur en 41 minuten in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (4). Hij speelt in de eindstrijd tegen de Rus Andrej Roeblev, die zijn landgenoot Daniil Medvedev versloeg: 2-6 6-3 6-3.

Tsitsipas kreeg na de enerverende partij enkele vragen over de relatief lange pauze die hij inlaste na het verlies van de eerste set. De Griek verdween voor 8 minuten naar de kleedkamer, tot ergernis van Zverev. Tsitsipas legde uit dat hij zijn uitrusting moest veranderen, omdat hij veel zweette.

Zverev vond de actie niet helemaal correct van zijn tegenstander. „Sommigen gebruiken zo’n pauze in hun voordeel. De regels zijn flexibel. Ik ben een beetje gefrustreerd want hij deed het ook al in de vijfde set op Roland Garros. Zelf neem ik nooit een break als het niet moet. Maar goed, het is nu zo.”

Zverev (24) en Roeblev (23) staan in de finale voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Duitser won de vorige vier confrontaties. Hun laatste ontmoeting dateert van begin 2020 op de Australian Open. Zverev mikt zondag op zijn zeventiende titel, Roeblev gaat op jacht naar zijn negende eindzege.