Sport Kort: Roeblev in tennisfinale in Cincinnati tegen Zverev

Slotronde golftoernooi in Jersey City verplaatst naar maandag

11.45 uur: De slotronde van het Northern Trust golftoernooi in Jersey City is verplaatst van zondag naar maandag. Dat heeft de organisatie van het evenement op de PGA Tour besloten vanwege de naderende wervelstorm Henri, die naar verwachting aan het begin van de middag de kuststaten Connecticut, Massachusetts, New York en Rhode Island bereikt.

De Australiër Cameron Smith en de Spanjaard Jon Rahm delen met nog achttien holes te spelen de leidende positie op Liberty National, de golfbaan in de buurt van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Smith, die na de tweede ronde nog op de 24e plaats stond, speelde een foutloze ronde van 60 slagen, met 11 birdies. Daarmee bracht hij het baanrecord (par-71) op zijn naam.

Het toernooi is het eerste station van de jaarlijkse strijd om de FedExCup, de miljoenenshow van de PGA Tour. Aan dit eerste evenement doen de beste 125 spelers van het seizoen mee. Komende week mogen de beste 70 van de ranking deelnemen aan het tweede toernooi in de staat Maryland. Daarna volgt de finale in Atlanta met de beste 30 spelers van de ranglijst. De winnaar van de FedExCup verdient een bedrag van 15 miljoen dollar (circa 12,8 miljoen euro). De totale prijzenpot van de FedExCup bedraagt ruim 50 miljoen euro.

Roeblev in tennisfinale in Cincinnati tegen Zverev

11.01 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich ten koste van de Griek Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Cincinnati. De olympisch kampioen van Tokio zegevierde in een spannende partij na 2 uur en 41 minuten in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (4). Hij speelt in de eindstrijd tegen de Rus Andrej Roeblev, die zijn landgenoot Daniil Medvedev versloeg: 2-6 6-3 6-3.

Tsitsipas kreeg na de enerverende partij enkele vragen over de relatief lange pauze die hij inlaste na het verlies van de eerste set. De Griek verdween voor 8 minuten naar de kleedkamer, tot ergernis van Zverev. Tsitsipas legde uit dat hij zijn uitrusting moest veranderen, omdat hij veel zweette.

Zverev vond de actie niet helemaal correct van zijn tegenstander. "Sommigen gebruiken zo'n pauze in hun voordeel. De regels zijn flexibel. Ik ben een beetje gefrustreerd want hij deed het ook al in de vijfde set op Roland Garros. Zelf neem ik nooit een break als het niet moet. Maar goed, het is nu zo."

Zverev (24) en Roeblev (23) staan in de finale voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Duitser won de vorige vier confrontaties. Hun laatste ontmoeting dateert van begin 2020 op de Australian Open. Zverev mikt zondag op zijn zeventiende titel, Roeblev gaat op jacht naar zijn negende eindzege.