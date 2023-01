Premium Het beste van De Telegraaf

’Deze situatie was gewoon vrij onnodig’ Gouddelver Schulting baalt van inhaalactie ploeggenote Velzeboer op EK: ’Half werk’

Suzanne Schulting laat Hanne Desmet op de 1500 meter achter zich. Op de 1000 meter is het goud voor de Belgische. Ⓒ ANP/HH

GDANSK - Suzanne Schulting nam met vier keer goud en één zilveren medaille afscheid van de EK in het Poolse Gdansk, maar toch was de Nederlandse shorttrack-koningin zondagavond geïrriteerd. Dat had alles te maken met de 1000 meter, waarop ze naar haar idee onnodig werd dwarsgezeten door haar ploeggenote en concurrente Xandra Velzeboer. „Ik baal hier echt ontzettend van”, zegt de 25-jarige Friezin langs de ijsbaan.