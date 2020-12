Domper voor Ajax richting Atalanta: ’Daarvoor draag ik de verantwoordelijkheid’

Ajax-trainer Erik ten Hag beleeft een vervelende avond. Ⓒ ANP/HH

Vier Ajacieden stonden te juichen bij het tweede seizoensverlies van Ajax. In het shirt van FC Twente, met Queensy Menig voorop en verder Kik Pierie, Danilo en Cerny in de polonaise. De linksbuiten nam de twee doelpunten van de tukkers voor zijn rekening in de Johan Cruijff ArenA. Tussendoor benutte Dusan Tadic een penalty: 1-2.