Sport kort: PSV verlengt contract met Richard Ledezma

PSV verlengt contract met Amerikaanse middenvelder Ledezma

16:20 uur PSV heeft het vertrouwen uitgesproken in Richard Ledezma. Het contract van de 21-jarige Amerikaanse middenvelder is verlengd tot de zomer van 2024.

Ledezma liep een jaar geleden in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia een zware knieblessure op en maakte deze maand zijn rentree. PSV nam de voetballer drie jaar geleden over van Real Salt Lake.

„Ik ben ontzettend blij weer deel uit te maken van het team en kijk er enorm naar uit om me te ontwikkelen. Ik besef dat ik geduld moet hebben”, aldus Ledezma.

KNSB regelt ingelast toernooi shorttrackers in Leeuwarden

14:45 uur Schaatsbond KNSB heeft voor de Nederlandse shorttrackers een ingelast toernooi geregeld ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Op 15 en 16 januari is in de Elfstedenhal in Leeuwarden de International Invitation Cup.

Dat weekeinde zou eigenlijk het EK op het programma staan. De organiserende stad Dresden gaf vanwege de coronaproblematiek de organisatie terug. Omdat het niet mogelijk bleek op korte termijn een geschikte vervanger te vinden, zette de internationale schaatsbond ISU een streep door het programma.

Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse formatie, wilde graag een vervangend toernooi. Suzanne Schulting en de andere Oranje-rijders zouden anders voor de Spelen van Beijing nergens meer echt getest worden.

Aan de International Invitation Cup doen shorttrackers uit Hongarije, Frankrijk, Rusland (onder voorbehoud), België, Israël en Nederland mee. Alle afstanden staat in Leeuwarden op het programma.

Twee weken eerder zijn, ook in Leeuwarden, de Nederlandse kampioenschappen.

Senegal met Mané en Mendy naar Afrika Cup

14:04 uur Aanvaller Sadio Mané van Liverpool en doelman Edouard Mendy van Chelsea zijn de bekendste namen in de selectie van Senegal voor de komende editie van de Afrika Cup. Bondscoach Aliou Cissé selecteerde 27 spelers voor het toernooi, dat op 9 januari in Kameroen begint.

Alle spelers van Senegal voetballen in Europa, waarvan tien in Frankrijk, zes in Engeland, vier in Italië, twee in Spanje, twee in Turkije, één in Duitsland, één in België en één in Griekenland.

In groep B neemt Senegal, dat de Afrika Cup nog nooit won, het op tegen Zimbabwe, Guinee en Malawi.

Wereldbeker veldrijden Hoogerheide gaat definitief door

10.15 uur: De wereldbeker veldrijden in het Brabantse Hoogerheide gaat definitief door. De organisatie geeft in een bericht op de website aan dat de zogeheten Grote Prijs Adrie van der Poel op 23 januari plaatsvindt zonder publiek en zonder bijzondere genodigden. Daarmee voldoet de cross aan de geldende coronamaatregelen.

„Omdat wij de cyclocrosss een warm hart toedragen hebben we besloten om deze editie zonder publiek toch door te laten gaan zodat de renners en rensters toch nog enigszins een optimale voorbereiding hebben voor het WK een week later in Fayetteville (USA)”, aldus de organisatie.

De wereldbeker in Hoogerheide kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de pandemie. Het is dit jaar de laatste wedstrijd in de wereldbekercyclus en naar verwachting komen alle toppers aan de start, inclusief Mathieu van der Poel. De wereldkampioen rijdt zondag in Dendermonde pas zijn eerste veldrit van dit seizoen. Hij stelde zijn rentree uit vanwege knieklachten.

Extra miljoenen en toernooien voor Europese vrouwentour golf

09.28 uur: De Ladies European Tour (LET) in het golf breidt in 2022 stevig uit. Het prijzengeld stijgt met 4,5 miljoen euro naar een totaal van 24,5 miljoen euro en op de kalender staat een recordaantal van 31 toernooien, verdeeld over 21 landen. Ook de Big Green Egg Open in Arnhem maakt weer deel uit van het toonaangevende circuit voor vrouwelijke profgolfers.

„We lanceren nieuwe evenementen in Azië en Zuid-Afrika en keren terug naar verschillende golfbanen in Europa, dus het ziet er erg spannend uit”, zei directeur Alaxandra Armas van de LET. De Europese vrouwentour bezoekt in 2022 ook Australië, Saudi-Arabië, India, Dubai en de Verenigde Staten. De tour begint op 10 februari met het Kenia Open. Het seizoen sluit af met de Costa del Sol Open in Spanje.

Pasqualle Coffa was dit jaar de beste Nederlandse speelster op de LET. Ze eindigde als 68e op de jaarranking. Anne van Dam, die al vijf toernooien won, keert vermoedelijk terug naar Europese tour. De Arnhemse slaagde er niet in voor volgend jaar haar speelkaart voor de Amerikaanse tour te behouden.

Curry loodst met topscore Warriors langs Grizzlies in NBA

07.49 uur: Stephen Curry was weer eens de grote man bij Golden State Warriors in de Amerikaanse NBA. De topschutter van de basketbalploeg uit San Francisco maakte 46 punten in de met 113-104 gewonnen wedstrijd tegen Memphis Grizzlies. De Warriors behielden door de zege de tweede positie in de westelijke divisie. Het was de op een na hoogste score voor Curry dit seizoen. Hij maakte in november 50 punten tegen Atlanta Hawks.

Phoenix Suns zette zijn zegereeks voort door af te rekenen met Oklahoma City Thunder: 113-101. Devin Booker was topscorer voor de koploper in de westelijke divisie met 30 punten. De Suns staan op 26 overwinningen tegen 5 nederlagen in dit seizoen.

San Antonio Spurs versloeg Los Angeles Lakers met 138-110. Keita Bates-Diop was de meest productieve speler bij de Spurs met 30 punten. LeBron James maakte er 36 voor de Lakers. De grote vedette was voor de wedstrijd nog een twijfelgeval vanwege een gevoelige enkel, maar hij speelde gewoon mee. Russell Westbrook noteerde 30 punten voor de ploeg uit LA.

Ook Japan stuurt niemand van de regering naar Spelen Peking

07.45 uur: Ook Japan heeft zich bij de landen gevoegd die geen regeringsfunctionarissen afvaardigen naar de Olympische Winterspelen in Peking. Het land wil niet spreken van een diplomatieke boycot, maar riep China wel op om de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten te respecteren.

„Zoals Tokio dit jaar aan de wereld heeft laten zien, zijn de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen festivals van vrede en sport die de wereld moed geven”, zei regeringswoordvoerder Hirozaku Matsuno.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada kondigden deze maand een diplomatieke boycot van de Spelen aan als protest tegen de schendingen van de mensenrechten door China, onder meer tegen de islamitische Oeigoerse minderheid. Ze zijn wel van plan hun sporters te sturen.

Japan is een belangrijke handelspartner van China en Matsuno zei dat het besluit is genomen na „uitvoerige” overwegingen. Hij zei dat Japan al op verschillende niveaus met China spreekt over de mensenrechten. Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio, zal wel op bezoek gaan in Beijing.