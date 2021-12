Sport kort: Stephen Curry blinkt weer uit voor Golden State Warriors

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Curry loodst met topscore Warriors langs Grizzlies in NBA

07.49 uur: Stephen Curry was weer eens de grote man bij Golden State Warriors in de Amerikaanse NBA. De topschutter van de basketbalploeg uit San Francisco maakte 46 punten in de met 113-104 gewonnen wedstrijd tegen Memphis Grizzlies. De Warriors behielden door de zege de tweede positie in de westelijke divisie. Het was de op een na hoogste score voor Curry dit seizoen. Hij maakte in november 50 punten tegen Atlanta Hawks.

Phoenix Suns zette zijn zegereeks voort door af te rekenen met Oklahoma City Thunder: 113-101. Devin Booker was topscorer voor de koploper in de westelijke divisie met 30 punten. De Suns staan op 26 overwinningen tegen 5 nederlagen in dit seizoen.

San Antonio Spurs versloeg Los Angeles Lakers met 138-110. Keita Bates-Diop was de meest productieve speler bij de Spurs met 30 punten. LeBron James maakte er 36 voor de Lakers. De grote vedette was voor de wedstrijd nog een twijfelgeval vanwege een gevoelige enkel, maar hij speelde gewoon mee. Russell Westbrook noteerde 30 punten voor de ploeg uit LA.

Ook Japan stuurt niemand van de regering naar Spelen Peking

07.45 uur: Ook Japan heeft zich bij de landen gevoegd die geen regeringsfunctionarissen afvaardigen naar de Olympische Winterspelen in Peking. Het land wil niet spreken van een diplomatieke boycot, maar riep China wel op om de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten te respecteren.

„Zoals Tokio dit jaar aan de wereld heeft laten zien, zijn de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen festivals van vrede en sport die de wereld moed geven”, zei regeringswoordvoerder Hirozaku Matsuno.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada kondigden deze maand een diplomatieke boycot van de Spelen aan als protest tegen de schendingen van de mensenrechten door China, onder meer tegen de islamitische Oeigoerse minderheid. Ze zijn wel van plan hun sporters te sturen.

Japan is een belangrijke handelspartner van China en Matsuno zei dat het besluit is genomen na „uitvoerige” overwegingen. Hij zei dat Japan al op verschillende niveaus met China spreekt over de mensenrechten. Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio, zal wel op bezoek gaan in Beijing.