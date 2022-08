Nederlander in rode trui na eerste dag Vuelta? ’Het zou ter sprake kunnen komen’

„Primoz zei gisteren nog: dat zou iets moois zijn voor jou”, vertelde Gesink, die nooit de leiderstrui droeg in een grote ronde, donderdag tijdens een persgesprek. „Maar zoiets plan je niet. Je moet als eerste over de finish gaan en als je als een dood vogeltje achteraan bungelt zal dat niet de bedoeling zijn.”

Teunissen veroverde in 2019 op eigen kracht met een sprintzege in Brussel de gele trui op de openingsdag van de Tour de France. Een dag later volgde bovendien winst in de tweede etappe, een ploegentijdrit in de Belgische hoofdstad. „Die tijdrit is wel een inspiratie, maar we zijn nu met de Vuelta bezig en kijken niet terug”, zei Teunissen, die ook niet gelooft dat het vooraf of onderweg een item zal zijn om een Nederlander als eerste de streep te laten passeren. „Het gaat alleen om het resultaat, dat is al zwaar genoeg.”

Ploegleider Addy Engels beaamde dat. „We hebben er ook nog niet over gesproken. Het gaat er nu alleen over hoe we zo goed mogelijk aan de start verschijnen. Maar vanavond is er nog een meeting met de renners. Het zou ter sprake kunnen komen.” Voor Engels telt enkel het resultaat. „Je moet er geen energie aan verspillen, dat zou kostbare seconden kunnen kosten.”