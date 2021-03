KNVB: ’Bekerfinale niet verschoven’

„Er is in het speelschema geen ruimte voor verschuivingen. Dit vanwege het late begin van de competitie en het EK dat 11 juni start. Bovendien biedt het ook geen garantie. Eerder zijn alle topwedstrijden in de Eredivisie gepland voor de tweede helft van dit seizoen in de hoop dat er dan weer publiek bij aanwezig zou mogen zijn. Helaas is dat anders gebleken”, laat de voetbalbond weten.

Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse sprak de wens uit, dat de bekerfinale niet in een volledig lege Kuip gespeeld hoeft te worden. Daar is volgens de voetbalbond nog geen zicht op. „Dat hopen we als KNVB ook heel erg. Maar uiteindelijk bepaalt de overheid natuurlijk wat er wel en niet kan. Versoepelingen van de coronamaatregelen zijn te volgen via de routekaart van de overheid, waarbij de besmettingscijfers leidend zijn. Niemand kan echter zeggen hoe het coronavirus zich de komende tijd precies zal ontwikkelen en daarmee samenhangend wanneer welke versoepelingen kunnen worden doorgevoerd.”