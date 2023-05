Premium Het beste van De Telegraaf

Erik ten Hag maakt zich nog geen zorgen Wout Weghorst gekraakt in Engeland: ’Welke rol speelde hij precies?’

Wout Weghorst bedankt de fans. Ⓒ ANP/HH

Manchester United blijft in een spannende strijd verwikkeld met Liverpool om een Champions League-ticket. Die aspiraties kregen gisteravond een knauw na een pijnlijke nederlaag tegen West Ham United (1-0). Er heerste onbegrip in de Engelse media over de keuze voor Wout Weghorst op 10.