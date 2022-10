Premium Het beste van De Telegraaf

Quartararo gooit eigen glazen in en is WK-leider af Bagnaia deelt dreun uit in MotoGP en heeft wereldtitel voor het grijpen

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Francesco Bagnaia (hier vooraan) waakt voor te vroege euforie, maar is nu wel dé favoriet voor de wereldtitel in de MotoGP. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Francesco Bagnaia is de nieuwe koploper in de MotoGP, maar met nog twee races te gaan waakt hij ervoor zich al rijk te rekenen. Toch is de kans aanwezig dat de 25-jarige Italiaan van het Ducati-fabrieksteam komend weekeinde in Maleisië voor de eerste keer wereldkampioen in de koningsklasse gaat worden. Op het prachtige circuit van Phillip Island, met uitzicht op zee, deelde hij zondag met zijn derde plaats een enorme dreun uit aan zijn rivalen. Die likken hun wonden na een schitterende race, die verrassend werd gewonnen door Suzuki-coureur Alex Rins, voor Honda-’revival’ Marc Marquez.