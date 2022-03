Formule 1 vermoedelijk naar Midden-Oosten als vervanger Rusland

Na de Russische inval in Oekraïne besloot de Formule 1-top in samenspraak met de teams en autosportfederatie FIA afgelopen week dat de Grand Prix in Sotsji dit jaar niet kan plaatsvinden. Die race stond gepland op 25 september. Het zou de laatste race in Sotsji zijn geweest, omdat de koningsklasse van de autosport vanaf 2023 op een nieuw circuit ten noorden van Sint-Petersburg zou gaan racen.

Bronnen melden tegenover De Telegraaf dat de kans erg groot is dat er een extra race in het Midden-Oosten komt om de Russische Grand Prix te vervangen op de kalender. Het Losail International Circuit in Doha (Qatar) zou in dat geval een logische plek zijn. De Formule 1 maakte daar vorig seizoen zijn debuut en sloot daarnaast een tienjarig contract af met de lokale organisatie, dat ingaat vanaf volgend jaar. Vanwege het WK voetbal in november en december zou dit seizoen dus worden overgeslagen, maar mogelijk biedt een race eerder in het jaar alsnog uitkomst.

In theorie is ook een tweede race in Bahrein, waar op 20 maart het seizoen wordt geopend, een mogelijkheid. In 2020 racete de Formule 1 aan het einde van het seizoen twee keer op rij op het Bahrain International Circuit. Bij de tweede wedstrijd werd gebruikgemaakt van een andere lay-out van de baan.