Ploegbaas Jumbo-Visma na zeges in rampweek in tranen

Wout van Aert met de lauwerkrans nadat hij de klassieker Milaan-Sanremo had gewonnen. Ⓒ HH/ANP

De rollercoaster waar Jumbo-Visma deze week in geraakte, bezorgde ploegbaas Richard Plugge tranen, zo liet hij via social media weten. Eerst was er de zege in Strade Bianche van Wout van Aert, waarna de Nederlandse topploeg in een horrorfilm belandde door de vreselijke crash in Polen met sprinter Dylan Groenewegen in een negatieve hoofdrol. In Tour de l’ Ain zegevierde Primoz Roglic, om vervolgens met opnieuw Van Aert de mooiste overwinning van allemaal te boeken in Milaan-Sanremo.