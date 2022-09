Ruud eerste in halve finales US Open, Koolhof verder in dubbelspel

Berrettini had bijna twee sets niets in te brengen in het Arthur Ashe Stadium. Hij keek na ongeveer een uur tegen een achterstand van 6-1 en 5-1 aan en een pijnlijke nederlaag dreigde. Berrettini, die veel onnodige fouten produceerde, kwam echter terug tot 5-4 en nam in de derde set een 5-2-voorsprong. Bij die stand miste hij echter twee setpunten, waarna het niet veel later aankwam op een tiebreak. Daarin benutte Ruud na 2 uur en 35 minuten zijn derde matchpoint met een goede forehand.

In de halve eindstrijd neemt Ruud het op tegen de winnaar van het duel tussen de Australiër Nick Kyrgios en Karen Chatsjanov uit Rusland.

De 23-jarige Ruud was op de US Open nog nooit voorbij de derde ronde gekomen, Berrettini reikte drie jaar geleden tot de laatste vier.

Koolhof naar halve eindstrijd dubbelspel

Wesley Koolhof heeft de halve eindstrijd bereikt van het mannendubbelspel op de US Open. De beste dubbelspeler van Nederland was in New York met zijn Britse partner Neal Skupski veel te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal: 6-3 6-1. Het duel duurde slechts 62 minuten.

De 33-jarige Koolhof en Skupski (32) stuiten bij de laatste vier mogelijk op Jean-Julien Rojer, die het met Marcelo Arévalo uit El Salvador opneemt tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic.

Koolhof en Skupski mikken in New York op hun eerste gezamenlijke grandslamtitel. Ze pakten dit seizoen al zes titels.

Koolhof haalde in 2020 de finale op de US Open, toen met Mektic.