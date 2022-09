US Open goes Double Dutch: Koolhof treft Rojer in halve finales dubbelspel

Daarna was het de beurt aan Rojer, die het met Marcelo Arévalo opnam tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het Nederlands/Salvadoraanse duo, als derde geplaatst in New York, won eveneens in twee sets: 6-3 6-4.

Koolhof en Skupski, de nummers 2 van de plaatsingslijst, mikken in New York op hun eerste gezamenlijke grandslamtitel. Ze wonnen dit seizoen al zes toernooien. Koolhof haalde in 2020 de finale op de US Open, toen met Mektic.

Rojer en Arévalo wonnen dit jaar al drie toernooien waaronder Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs. Met de Roemeen Horia Tecau pakte Rojer de titel op de US Open in 2017.

Ruud naar halve finale US Open

Casper Ruud heeft zich ten koste van Matteo Berrettini verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De als vijfde geplaatste Noor had aan drie sets voldoende om zich te ontdoen van de Italiaan, de nummer 13 van de plaatsingslijst: 6-1 6-4 7-6 (4).

Casper Ruud blij met zijn zege op Matteo Berrettini. Ⓒ AFP

Berrettini had bijna twee sets niets in te brengen in het Arthur Ashe Stadium. Hij keek na ongeveer een uur tegen een achterstand van 6-1 en 5-1 aan en een pijnlijke nederlaag dreigde. Berrettini, die veel onnodige fouten produceerde, kwam echter terug tot 5-4 en nam in de derde set een 5-2-voorsprong. Bij die stand miste hij echter twee setpunten, waarna het niet veel later aankwam op een tiebreak. Daarin benutte Ruud na 2 uur en 35 minuten zijn derde matchpoint met een goede forehand.

In de halve eindstrijd neemt Ruud het op tegen Karen Kachanov uit Rusland. De 23-jarige Ruud was op de US Open nog nooit voorbij de derde ronde gekomen, Berrettini reikte drie jaar geleden tot de laatste vier.