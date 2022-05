AS Roma met hoofd al bij Feyenoord, goal Justin Kluivert niet genoeg voor Nice

De Nigeriaan David Chidozie Okereke bracht de bezoekers al in de eerste minuut aan de leiding met een kopbal en pas een kwartier voor tijd kwam AS Roma op gelijke hoogte via de na een uur ingevallen Eldor Sjomoerodov. In de rust kwam ook Rick Karsdorp in de ploeg bij de Romeinen.

AS Roma staat zesde en loopt de kans te worden ingehaald door Fiorentina en Atalanta, die nog een duel tegoed hebben. Voor Roma, dat mogelijk naast plaatsing voor Europees voetbal via de competitie grijpt, staat alleen nog de uitwedstrijd tegen Torino op het programma.

Op 25 mei nemen AS Roma en Feyenoord het tegen elkaar op in de eindstrijd in Tirana. Feyenoord komt zondag, thuis tegen FC Twente, voor het laatst in actie in aanloop naar de finale. De winnaar van die wedstrijd ontvangt een ticket voor de Europa League.

Venezia, waar Ridgeciano Haps onder contract staat, kan met nog één wedstrijd te gaan niet meer hoger dan plek 18 eindigen.

Kluivert scoort voor Nice

OGC Nice moet ondanks een doelpunt van Justin Kluivert tegen Lille vrezen voor het mislopen van Europees voetbal volgend seizoen. De Franse subtopper verloor het thuisduel met 3-1 en zag de concurrenten winnen op de voorlaatste speeldag van de Ligue 1. De openingstreffer van Kluivert viel in de 31e minuut. Ook Pablo Rosario stond in de basis bij Nice.

Doelpunten van Jonathan David en Timothy Wea na rust zorgden uiteindelijk voor de nederlaag van Nice tegen Lille, waar verdediger Sven Botman ontbrak. Nice staat zesde met 63 punten. Nummer 5 RC Strasbourg heeft evenveel punten en Stade Rennes staat met twee punten meer op de vierde plek. Die plaats betekent aan het einde van het seizoen, waarvan nog een wedstrijd resteert, plaatsing voor de Europa League. De club die vijfde wordt plaatst zich voor de Conference League.

Messi, Bosz en Monaco

Bij kampioen Paris Saint-Germain was Lionel Messi de grote man. Tegen HSC Montpellier nam de Argentijn de eeste twee goals voor zijn rekening. Angel di Maria en Kylian Mbappé (strafschop) bepaalden vervolgens de eindstand. De niet in de voorselectie van Oranje opgenomen Georgino Wijnaldum stond in de basis bij PSG, hij werd twintig minuten voor tijd vervangen door Xavi Simons.

Peter Bosz mag met zijn Olympique Lyon dan kansloos zijn voor Europees voetbal, de oefenmeester won zaterdag wel van FC Nantes. In eigen huis werd het 3-2 voor Lyon. Daardoor is het zeker van de achtste plek. Met gunstige uitslagen op de slotdag kan nummer zeven RC Lens nog achterhaald worden.

Doelman Marco Bizot kwam met Stade Brest nog op een 2-0-voorsprong tegen AS Monaco, maar de Nederlander moest uiteindelijk drie doelpunten van Wissam Ben Yedder en één van Kevin Volland toestaan: 4-2. Monaco, waar Myron Boadu in de slotfase inviel, staat nu tweede. Die plek betekent uiteindelijk directe plaatsing voor de Champions League. Brest staat elfde.