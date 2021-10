Koploper Chelsea dendert over lamlendige hekkensluiter Norwich City heen

Het was al vroeg raak voor de koploper van de Premier League tegen de hekkensluiter. Mason Mount schoot van buiten het strafschopgebied al binnen tien minuten hard en laag de 1-0 tegen de touwen. Tien minuten later gooide Callum Hudson-Odoi de wedstrijd al in het slot na een schitterende pass van Mateo Kovacic. De bij Norwich keepende Tim Krul moest voor rust ook nog een derde keer de bal uit het doel halen. De opgestoomde Reece James wipte de bal fraai over hem heen.

Ook na de pauze was het prijs schieten. Ben Chilwell schoot al snel de 4-0 binnen. Het werd alleen nog maar erger voor Norwich, toen Max Aarons de bal ook nog eens in zijn eigen doel werkte en amper twee minuten later Ben Gibson met twee keer geel moest vertrekken.

Ondanks de nodige blessures voorin bij Chelsea (Romelu Lukaku, Timo Werner en Christian Pulisic) was er weer geen basisplaats voor Hakim Ziyech. Met nog twintig minuten te gaan mocht de oud-Ajacied wel Hudson-Odoi vervangen. Hij bood in eerste instantie vooral de kans aan Krul om zich toch nog positief te onderscheiden. De doelman had een geweldige dubbele redding in huis op pogingen van Ross Barkley en Hakim Ziyech.

Toch werd het nog 6-0. Krul keerde aanvankelijk een strafschop van Mount, maar omdat hij te vroeg van zijn lijn kwam, mocht de oud-speler van Vitesse nog eens aanleggen. Dit keer faalde hij niet. In de blessuretijd voltooide hij ook nog zijn hattrick.