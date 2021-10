Zevenklapper Chelsea, eerste punt Newcastle na overname

Het was al vroeg raak voor de koploper van de Premier League tegen de hekkensluiter. Mason Mount schoot van buiten het strafschopgebied al binnen tien minuten hard en laag de 1-0 tegen de touwen. Tien minuten later gooide Callum Hudson-Odoi de wedstrijd al in het slot na een schitterende pass van Mateo Kovacic. De bij Norwich keepende Tim Krul moest voor rust ook nog een derde keer de bal uit het doel halen. De opgestoomde Reece James wipte de bal fraai over hem heen.

Ook na de pauze was het prijs schieten. Ben Chilwell schoot al snel de 4-0 binnen. Het werd alleen nog maar erger voor Norwich, toen Max Aarons de bal ook nog eens in zijn eigen doel werkte en amper twee minuten later Ben Gibson met twee keer geel moest vertrekken.

Ondanks de nodige blessures voorin bij Chelsea (Romelu Lukaku, Timo Werner en Christian Pulisic) was er weer geen basisplaats voor Hakim Ziyech. Met nog twintig minuten te gaan mocht de oud-Ajacied wel Hudson-Odoi vervangen. Hij bood in eerste instantie vooral de kans aan Krul om zich toch nog positief te onderscheiden. De doelman had een geweldige dubbele redding in huis op pogingen van Ross Barkley en Hakim Ziyech.

Toch werd het nog 6-0. Krul keerde aanvankelijk een strafschop van Mount, maar omdat hij te vroeg van zijn lijn kwam, mocht de oud-speler van Vitesse nog eens aanleggen. Dit keer faalde hij niet. In de blessuretijd voltooide hij ook nog zijn hattrick.

Punt Newcastle United

Newcastle United heeft het eerste punt sinds de overname binnen (1-1). De club ontsnapte in de slotfase op bezoek bij Crystal Palace aan een nederlaag, nadat een goal van Christian Benteke werd afgekeurd. De Belg had tien minuten na rust al de score geopend voor de Londenaren. Callum Wilson trok de stand vervolgens gelijk namens de bezoekers. Newcastle blijft wel op de negentiende plaats staan, doordat Burnley ook een punt pakte tegen Southampton (2-2).

Het spectaculairste duel vond plaats op Goodison Park tussen Everton en Watford. De thuisploeg kwam via Tom Davies en Richarlison twee keer op voorsprong, maar in de slotfase ging het flink fout. In het laatste kwartier scoorde Watford liefst vier maal via Juraj Kucka, Joshua King (twee keer) en Emmanuel Dennis, waardoor het 2-5 werd. King had in de eerste helft ook al de eerste Watford goal gemaakt en was dus goed voor een hattrick.

Spanje: Cillessen houdt punt over aan duel met Mallorca

Doelman Jasper Cillessen heeft met Valencia een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca (2-2). Gonçalo Guedes en José Luis Gayà scoorden in blessuretijd voor Valencia.

Cillessen en zijn ploeggenoten kwamen met 0-2 achter. Ángel opende de score en Mouctar Diakhaby werkte de bal in eigen doel. Real Mallorca speelde vanaf de 54e minuut met tien man. De Koreaan Lee Kang-In kreeg toen zijn tweede gele kaart. Valencia kon pas in blessuretijd van de overtalsituatie profiteren.

Valencia is na een redelijke competitiestart afgezakt naar de middenmoot van la Liga. Bondscoach Louis van Gaal heeft Cillessen niet opgenomen in zijn voorselectie van het Nederlands elftal voor de laatste duels in de WK-kwalificatie met Montenegro en Noorwegen.

Cillessen miste afgelopen zomer het EK nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Sindsdien is hij niet meer opgeroepen voor Oranje.

Schotland: Eerste goal Giakoumakis voor Celtic

De Griekse spits Georgios Giakoumakis heeft zijn eerste goal voor Celtic gemaakt. De topscorer van de Eredivisie in het vorige seizoen verzorgde in de eerste helft de openingstreffer voor zijn Schotse club in het duel met St. Johnstone. Dankzij een benutte strafschop van Josip Juranovic in de tweede helft, won de club uit Glasgow met 2-0.

De 26-jarige Giakoumakis kwam vorig seizoen tot 26 doelpunten voor VVV-Venlo. Ondanks de bijdrage van de Griek wist de Limburgse club degradatie niet te voorkomen. Hij maakte eind augustus de overstap naar Celtic, maar kwam dit seizoen nog amper in actie. Hij speelde pas zijn tweede competitiewedstrijd en stond voor de eerste keer in de basis. In de 34e minuut schoot hij van dichtbij raak. De spits werd na ruim een uur gewisseld.