Geen twee op rij voor Verstappen: Messi krijgt Laureus Award

Messi kreeg maandagavond in Parijs de Laureus Award voor sportman van het jaar. De Argentijnse voetballer werd in december met zijn land wereldkampioen. De onderscheiding geldt als de Oscar van de sport. Messi volgt zodoende Verstappen op, die ook was genomineerd. De voetballer van Paris Saint-Germain won de prijs nooit eerder.

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz kreeg de Award voor de doorbraak van het jaar. Alcaraz was met zijn 20 jaar de jongste nummer 1 ooit op de wereldranglijst.