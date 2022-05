UEFA-voorzitter verdedigt PSG tegenover traditieclubs: ’Dingen veranderen’

Mbappé leek de overstap te maken van Paris Saint-Germain naar Real Madrid, maar de steraanvaller koos toch voor een langer verblijf in Parijs. Mbappé gaat een astronomisch bedrag verdienen bij PSG. Real is ontstemd over de gang van zaken en uitte kritiek.

„Ik ben het daar absoluut niet mee eens”, zei Ceferin, in aanloop naar de finale van de Champions League, die zaterdag tussen Real Madrid en Liverpool gaat. „Er zijn sowieso te veel insinuaties en conflicten in het voetbal. Ik vind dat elke competitie zich zorgen moet maken over zijn eigen situatie. We hebben duidelijke regels binnen de UEFA. Wie zich aan de regels houdt, mag in onze competities spelen. De anderen niet”, aldus Ceferin.

Een groep grote Europese topclubs wilde vorig seizoen, buiten de UEFA om, een nieuwe Super League organiseren. De meeste clubs trokken zich terug, maar Real, Barcelona en Juventus niet. Volgens Ceferin speelt dat voor hem nu geen rol. „Real Madrid verdient het in de finale te staan. Je kunt me geloven of niet, maar het maakt me niet uit wie er zaterdag wint.”