Novak Djokovic stort in tegen Alexander Zverev en kan Golden Slam vergeten

Daarmee mist hij andermaal de olympische finale. In Peking greep hij nog wel het brons, een prestatie die hij dit jaar kan evenaren, maar daarna belandde hij steeds naast het podium. Tijdens de editie in Londen eindigde hij als vierde en in Rio de Janeiro werd hij in de eerste ronde al uitgeschakeld.

Vooral in de eerste set was Djokovic oppermachtig. Hoewel hij zijn eigen servicegames soms maar moeilijk binnenhaalde, werd het vrij eenvoudig 6-1. In de tweede set gaf Zverev minder prijs. En toen de Serviër hem brak, sloeg de Duitser direct terug met een break op love. Daarmee leek Djokovic was van slag, want Zverev brak hem gelijk nog een keer en sleepte de set binnen.

Hij trok dat niveau direct door en brak Djokovic direct aan het begin van de derde set. De veer leek daarop gebroken bij de doorgaans zo weerbare tennisser. Hij oogde bij vlagen gelaten en haalde veel minder ballen dan voor hem gebruikelijk is.

Golden Slam

Zo kan Djokovic de droom van de Golden Slam uit zijn hoofd zetten. De tennisser kan nog wel de Grand Slam pakken door alle vier de grandslamtoernooien in een jaar te winnen. Dat is sinds 1969 niet meer gebeurd. Toen was het Rod Laver die het kwartet bij elkaar speelde.

Van de Grote Drie is Rafael Nadal de enige met olympisch goud in het enkelspel. De Spanjaard sloeg toe in 2008. Roger Federer haalde in 2012 de finale, maar verloor destijds in Londen van Andy Murray. De Schot werd ook in 2016 olympisch kampioen, maar trok zich deze editie terug voor het enkelspel

Overigens kan Djokovic ook in het gemengd dubbelspel nog olympisch kampioen worden. Met zijn landgenote Nina Stojanovic neemt hij het vrijdagavond op tegen Aslan Karatsev en Jelena Vesnina, die uitkomen onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité.

Zverev en Medvedev botvieren frustraties op rackets

Dat Djokvovic lange tijd zoveel beter was, uitte zich in de nodige frustraties bij Zverev. Tijdens de vierde game in de tweede set smeet hij woest zijn racket tegen de grond. Gek genoeg was dat misschien wel het breekpunt in de wedstrijd.

Zverevs frustratie viel echter in het niet vergeleken met de uitbarsting van de Rus Daniil Medvedev. Nadat hij in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo Carreno Busta sloeg hij zijn racket tot moes. Vervolgens slingerde Medvedev het attribuut hoog de lege tribunes in.

Overigens overleefde Busta de halve finales niet. Hij werd uitgeschakeld door Medvedevs landgenoot Karen Khachanov (6-3, 6-3), die het in de finale dus mag opnemen tegen Zverev. Djokovic treft Busta in de strijd om het brons.