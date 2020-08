UCI komt in actie na horrorcrash Fabio Jakobsen

De UCI doet dit naar aanleiding van enkele zware valpartijen in de afgelopen weken, zoals die in de Ronde van Polen waarbij Fabio Jakobsen het voornaamste slachtoffer was. De Nederlandse sprinter werd op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en vloog door de hekken, met zware fysieke schade tot gevolg. De UCI moet nog beslissen of Groenewegen daarvoor wordt gestraft.

Ook Remco Evenepoel, Steven Kruijswijk, Maximilian Schachmann en Emanuel Buchmann kwamen in de afgelopen weken zwaar ten val op gevaarlijke of slecht beveiligde parcoursen. Het kwam de organisatoren en de UCI op veel kritiek van de renners te staan.

„Hoewel risico’s horen bij onze sport, kan de UCI niet tolereren dat de ongelukken van de afgelopen weken vaak ontstonden doordat renners de veiligheidsregels niet respecteerden”, schrijft de federatie op de website. „Er zijn recent te veel serieuze crashes geweest. De UCI weet dat de renners boos zijn. We werken daarom samen met de renners, teams en organisatoren aan een hervorming van de veiligheidsmaatregelen.”

De UCI zegt daarbij onder meer gebruik te willen gaan maken van nieuwe technologieën. Ook gaat de federatie scherper inspecteren of de veiligheidsmaatregelen in de koersen voldoende zijn. De wielerbond wil daarnaast de sancties bij overtreding van de regels aanscherpen.