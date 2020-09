Nieuwe hoofdsponsor Vitesse in opspraak

De eigenaar van het bedrijf, Julio Rosier, opereert volgens het onderzoeksplatform in strijd met de Wet oneerlijke handelspraktijken door prijsmisleiding en de Reclame Code-regels, terwijl deskundigen vraagtekens zetten bij de functionaliteit van het product dat het bedrijf aanbiedt: een magneet waardoor het water onthard zou worden.

Door al sinds 2016 geen jaarrekeningen te deponeren maakt Waterontharder.com zich bovendien ook schuldig aan een economisch delict.

Vitesse blijkt bij het afsluiten van het sponsorcontract geen inzicht te hebben gekregen in de financiële situatie van Waterontharder.com. Het Nederlandse sportmarketingbureau Triple Double, dat als intermediair is opgetreden, laat weten dat Rosier voor zijn hoofdsponsorschap tussen de acht ton en een miljoen euro betaalt.

Webshop Waterontharder.com handelt in één product: de zogenaamde waterontharder Amfa4000. Dat is een magneet, die in de meterkast op de waterleiding bevestigd moet worden en het water zou ontharden. Wetenschappelijk bewijs voor de werking van het product ontbreekt, zeggen deskundigen in het artikel van Follow the Money. Zij raden het gebruik ervan af.

Het is niet voor het eerst dat Vitesse problemen heeft met een hoofdsponsor. Zo ging de club drie jaar geleden in zee met het bedrijf Swoop, dat echter niet kon voldoen aan de financiële voorwaarden van de deal.