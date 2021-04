Motorcoureur Bendsneyder pakt ook WK-punten in tweede race Moto2

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Roeien: Roeiteams Cambridge pakken ’dubbel’ in Boat Race

18.30 uur: De mannen en vrouwen Acht van de universiteit van Cambridge hebben de 166e editie van de Boat Race gewonnen. In de beide races over bijna 5 kilometer moest het universiteitsteam van Oxford de aartsrivaal met klein verschil laten voorgaan.

Bij de mannen was het de 85e zege voor Cambridge. Oxford bleef op 80 zeges staan. In 1877 eindigde de tweekamp onbeslist.

Bij de vrouwen werd de traditionele wedstrijd voor de 75e keer gehouden. Het team van Cambridge won voor de 45e keer.

De roeiklassieker wordt normaal op de Theems in Londen gehouden over een baan van circa 7 kilometer, met vele toeschouwers op de oevers van de rivier. Door de coronapandemie en de slechte staat van de Hammersmith Bridge op het parcours, moest de organisatie uitwijken naar een andere locatie. Het werd de River Great Ouse in Ely in het graafschap Cambridgeshire, waardoor de ploeg van Cambridge een thuiswedstrijd roeide. In 1944 werd de Boat Race voor de eerste keer op deze rivier afgewerkt.

Het befaamde evenement, dat in 1829 voor de eerste keer werd gehouden, vond zonder publiek plaats. Vorig jaar ging de Boat Race niet door op het water vanwege de coronacrisis, maar er werd online nog wel strijd geleverd.

Motorsport: Bendsneyder pakt ook WK-punten in tweede race Moto2

18.27 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is ook in de tweede race van het seizoen in de Moto2, de Grote Prijs van Doha, in de punten geëindigd. De 22-jarige Rotterdam finishte in de tweede race op het Losail International Circuit als twaalfde. Na de 7 punten van vorige week pakte hij er nu 4.

De zege in de Moto2 ging naar Sam Lowes, die een week eerder ook al had gewonnen. De Brit bleef de Australiër Remy Gardner nipt voor. De Spanjaard Raúl Fernández werd derde.

Bendsneyder, die rijdt voor het Pertamina Mandalika SAG Team, kon zijn derde plaats in de kwalificatie van een week eerder geen vervolg geven en startte vanaf de vijftiende plaats. Bij de start en in de eerste ronde schoof hij op naar de elfde plaats, maar daarna zakte hij weer terug tot plek 16. Doordat talloze coureurs onderuit gingen, schoof de Rotterdammer weer op naar positie 12.

Hockey: Amsterdam herstelt zich, maar ziet De Goede uitvallen

15.41 uur: De hockeysters van Amsterdam hebben zich in de Euro Hockey League hersteld van de nederlaag tegen Den Bosch. In de troostfinale, oftewel de strijd om de derde plek, waren ze het Duitse Der Club an der Alster met 4-2 de baas. Een smetje op de zege was het uitvallen van Eva de Goede, die het veld verliet met veel pijn aan een onderarm.

Felice Albers en Freeke Moes waren beiden twee keer trefzeker voor Amsterdam, dat zaterdag na shoot-outs (4-3) verloor van rivaal Den Bosch (1-1 na reguliere speeltijd). Amsterdam leidde in dat duel met nog ruim een minuut te spelen met 1-0.

De Goede kwam tegen Der Club an der Alster in het tweede kwart in kansrijke positie in botsing met de Duitse keeper en landde vervolgens verkeerd in de cirkel van de tegenstander. Kermend van de pijn bleef de speelster van Oranje enige tijd liggen, waarna ze begeleid door drie man in tranen het veld verliet.

De 32-jarige De Goede doet begin juli met Oranje mee aan het EK en later in de zomer aan de Olympische Spelen. Hoe lang ze uit de roulatie is, is nog niet bekend.

Maandag neemt Den Bosch het op tegen het Spaanse Club de Campo de Madrid, dat zaterdag via shoot-outs de meerdere was van Der Club an der Alster. De EHL wordt voor het eerst voor vrouwen gehouden.

Voetbal: Arsenal weken zonder David Luiz

14.54 uur: David Luiz van Arsenal heeft een operatie aan zijn rechterknie ondergaan. De 33-jarige Braziliaan ontbrak daardoor zaterdag in de verloren competitiewedstrijd (0-3) tegen Liverpool. „De operatie is goed verlopen en David werkt nu thuis aan zijn herstel”, meldde Arsenal.

De verdediger speelde dit seizoen negentien duels in de Premier League. Hij staat volgens Arsenal „enkele weken” aan de kant. De ploeg van trainer Mikel Arteta neemt het donderdag in de kwartfinales van de Europa League in eigen stadion op tegen Slavia Praag. De return is een week later in Tsjechië.

Arteta moet tegen Slavia Praag mogelijk ook zijn vaste linksback Kieran Tierney missen. De Schotse international moest zich tegen Liverpool vlak voor rust laten vervangen vanwege knieklachten.

Voetbal: Ajax Vrouwen verslaan FC Twente en winnen tweede Eredivisie Cup

14.35 uur: De voetbalsters van Ajax hebben de tweede editie van de Eredivisie Cup gewonnen. De Amsterdamse vrouwen versloegen FC Twente in de finale op het eigen sportcomplex De Toekomst met 3-2. Marjolijn van den Bighelaar maakte kort na rust het winnende doelpunt.

FC Twente won vorig jaar de eerste editie van het bekertoernooi dat bestaat uit een zogeheten laddercompetitie van vijf rondes. Ajax stond in de finale na een half uur met 2-0 voor via doelpunten van Nikita Tromp en aanvoerster Van den Bighelaar, maar in de laatste minuten voor rust trok Twente de stand gelijk. Na de aansluitingstreffer van Fenna Kalma tekende Sisca Folkertsma met een curieus doelpunt voor de gelijkmaker. Ajax-verdedigster Stefanie van der Gragt kopte de bal uit een vrije trap tegen het hoofd van Folkertsma, waarna de bal zo over keepster Lize Kop in het doel vloog.

Kort na rust bracht spits Van den Bighelaar de thuisploeg na een scrimmage opnieuw op voorsprong. Ajax, met onder anderen de Oranje-internationals Kop, Van der Gragt en Sherida Spitse in de ploeg, wist die voorsprong nu wel vast te houden en de eerste prijs van het seizoen te pakken. In de Eredivisie Vrouwen staat Ajax op de derde plaats, vlak achter FC Twente en PSV.

Atletiek: Britse triatlete verrast met officieus wereldrecord 5 kilometer

14.20 uur: De Britse triatlete Beth Potter heeft in het Engelse Barrowford een officieus wereldrecord op de 5 kilometer op de weg gelopen. Op de nieuwste hardloopschoenen van Asics, voorzien van de inmiddels bekende carbonplaat en foamlaag in de zool, klokte de 29-jarige Potter 14.41. Dat was 2 seconden sneller dan de 14.43 die de Keniaanse Beatrice Chepkoech in februari liep in Monaco.

Het is de vraag of de tijd officieel zal worden erkend. De wedstrijd zou niet voldaan hebben aan de eisen van de mondiale atletiekbond, maar World Athletics heeft de 14.41 zondag wel gemarkeerd als wereldrecord, met daarbij de notitie dat bekrachtiging nog moet volgen.

Potter kon haar tijd amper geloven. Ze behoort bepaald niet tot de mondiale top van de atletiek en heeft een grotere reputatie in de triatlon. Ze veroverde in 2019 de Europese titel in Weert. „Ik kan het eigenlijk niet geloven. Ik was ervan overtuigd dat de klok kapot was. Deze tijd overtreft alles”, zei Potter, die profiteerde van het rustige weer en vlakke parcours. Haar vorige beste tijd was 15.24, daar haalde ze dus 43 seconden vanaf.

De snelste 5 kilometer ooit staat overigens op naam van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei, die in 2017 14.32 als tussentijd noteerde in een wegwedstrijd over 10 kilometer in Praag. Dat was nog voor 2018, het jaar waarin de mondiale atletiekbond besloot wereldrecords op de 5 kilometer op de weg te erkennen. Sifan Hassan liep in februari 2019 14.44 en die tijd staat nog als wereldrecord in een 5-kilometerwedstrijd met alleen vrouwen.

Atletiek : Atlete Chepngetich rent wereldrecord halve marathon

11:09 uur: De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich heeft in Istanbul het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. De regerend wereldkampioene op de marathon finishte in de Turkse stad in een tijd van 1.04.02 en haalde bijna een halve minuut af van het vorige wereldrecord van 1.04.31, dat op naam stond van de Ethiopische Ababel Yeshaneh.

Chepngetich liep in de slotfase weg bij haar concurrentes en kwam 38 seconder eerder over de meet dan de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw, die 1.04.40 klokte. De Keniaanse Hellen Obiri, regerend wereldkampioene 5000 meter, eindigde als derde in 1.04.51.

De Keniaan Kibiwott Kandie, houder van het wereldrecord op de halve marathon met 57.32, won in Istanbul de race bij de mannen in 59.35. Hij bleef zijn landgenoot Geoffrey Kamworor, drievoudig wereldkampioen op de 21,1 kilometer, 3 seconden voor.

BASKETBAL: Embiid loodst Sixers bij rentree naar zege op Timberwolves

11:07 uur: Basketballer Joel Embiid heeft bij zijn rentree bij Philadelphia 76ers meteen weer zijn waarde bewezen. De sterspeler, die tien wedstrijden miste wegens een knieblessure, maakte 24 punten en had een aanzienlijke bijdrage in de zege van zijn ploeg op Minnesota Timberwolves: 122-113. De ’Sixers’ delen in de oostelijke divisie van de NBA de koppositie met Brooklyn Nets.

„Ik voel me uitstekend”, zei Embiid, die met een zwaar ingepakte knie in de zaal stond. „Ik haat alleen die brace om de knie, want ik had wel veel moeite mijn ritme te vinden.” Zijn ploegmaat Tobias Harris was topscorer bij Philadelphia met 32 punten.

Bij de verliezende ploeg speelde Karl-Anthony Towns een hoofdrol met 39 punten en 14 rebounds, maar hij kon de zevende nederlaag van Minnesota in de laatste negen wedstrijd niet voorkomen.

Utah Jazz verstevigde de koppositie in de westelijke divisie met een riante zege op Orlando Magic: 137-91. Er was echt sprake van een teamprestatie, met zes spelers die scores in de dubbele cijfers noteerden. Donovan Mitchell maakte de meeste: 22 stuks. Joe Ingles en Bojan Bogdanovic kwamen ieder tot 17 punten.

Nederlandse curlingploeg van de baan geveegd

10:01 uur: De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Canada nog altijd op hun eerste zege. Ook de vierde wedstrijd in Calgary ging verloren. Denemarken was veel te sterk en won met 14-5. Na drie ends was de stand nog 4-4, maar na 5 punten voor de Denen in het vierde end was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor eerder van Rusland (5-8), Noorwegen (4-7) en Schotland (4-9). Na vier nederlagen wordt de missie van Nederland wel heel moeilijk. Doel is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat, dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.

Het Nederlands team, bestaande uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, treft in de volgende ronde gastland Canada. Aan het toernooi nemen veertien landen deel.

WIELRENNEN: Start Ronde van Vlaanderen afwisselend in Antwerpen en Brugge

09:14 uur: De start van de Ronde van Vlaanderen is de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge. Dat meldde Tomas Van Den Spiegel, directeur van organisator Flanders Classics, zondag voor de start van de 105e editie van de beroemde Vlaamse wielerklassieker. In 2022, 2024 en 2026 is Antwerpen de startplaats, in 2023, 2025 en 2027 is het Brugge.

„We zijn heel blij en trots dat we mooi nieuws aan te kondigen hebben”, zei Van Den Spiegel. „Want we hebben startplaats Antwerpen, de stad waar we de laatste vijf jaar met open armen ontvangen zijn en waar we heel graag wilden blijven, kunnen verenigen met Brugge, de stad waar we tussen 1998 en 2016 gestart zijn. Ik denk dat we hier veel veel mensen, zeker de Vlaamse koersliefhebber ook, gelukkig mee maken. Zo kunnen we de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur geven en er nog meer Vlaanderen van maken.”

Het vertrek van ’Vlaanderens Mooiste’ is deze zondag in Antwerpen. Zes maanden na de legendarische editie van het coronajaar 2020 zijn opnieuw Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, Wout van Aert en Julian Alaphilippe de favorieten. Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat het publiek de koers thuis voor de tv volgt. Bij de start in Antwerpen en de finish in Oudenaarde zijn toeschouwers sowieso niet welkom vanwege de coronamaatregelen.