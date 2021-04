Ronde van Vlaanderen afwisselend van start in Antwerpen en Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Start Ronde van Vlaanderen afwisselend in Antwerpen en Brugge

09:14 uur: De start van de Ronde van Vlaanderen is de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge. Dat meldde Tomas Van Den Spiegel, directeur van organisator Flanders Classics, zondag voor de start van de 105e editie van de beroemde Vlaamse wielerklassieker. In 2022, 2024 en 2026 is Antwerpen de startplaats, in 2023, 2025 en 2027 is het Brugge.

„We zijn heel blij en trots dat we mooi nieuws aan te kondigen hebben”, zei Van Den Spiegel. „Want we hebben startplaats Antwerpen, de stad waar we de laatste vijf jaar met open armen ontvangen zijn en waar we heel graag wilden blijven, kunnen verenigen met Brugge, de stad waar we tussen 1998 en 2016 gestart zijn. Ik denk dat we hier veel veel mensen, zeker de Vlaamse koersliefhebber ook, gelukkig mee maken. Zo kunnen we de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur geven en er nog meer Vlaanderen van maken.”

Het vertrek van ’Vlaanderens Mooiste’ is deze zondag in Antwerpen. Zes maanden na de legendarische editie van het coronajaar 2020 zijn opnieuw Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, Wout van Aert en Julian Alaphilippe de favorieten. Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat het publiek de koers thuis voor de tv volgt. Bij de start in Antwerpen en de finish in Oudenaarde zijn toeschouwers sowieso niet welkom vanwege de coronamaatregelen.