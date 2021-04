Ruth Chepngetich snelt naar wereldrecord halve marathon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

ATLETIEK : Atlete Chepngetich rent wereldrecord halve marathon

11:09 uur: De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich heeft in Istanbul het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. De regerend wereldkampioene op de marathon finishte in de Turkse stad in een tijd van 1.04.02 en haalde bijna een halve minuut af van het vorige wereldrecord van 1.04.31, dat op naam stond van de Ethiopische Ababel Yeshaneh.

Chepngetich liep in de slotfase weg bij haar concurrentes en kwam 38 seconder eerder over de meet dan de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw, die 1.04.40 klokte. De Keniaanse Hellen Obiri, regerend wereldkampioene 5000 meter, eindigde als derde in 1.04.51.

De Keniaan Kibiwott Kandie, houder van het wereldrecord op de halve marathon met 57.32, won in Istanbul de race bij de mannen in 59.35. Hij bleef zijn landgenoot Geoffrey Kamworor, drievoudig wereldkampioen op de 21,1 kilometer, 3 seconden voor.

BASKETBAL: Embiid loodst Sixers bij rentree naar zege op Timberwolves

11:07 uur: Basketballer Joel Embiid heeft bij zijn rentree bij Philadelphia 76ers meteen weer zijn waarde bewezen. De sterspeler, die tien wedstrijden miste wegens een knieblessure, maakte 24 punten en had een aanzienlijke bijdrage in de zege van zijn ploeg op Minnesota Timberwolves: 122-113. De ’Sixers’ delen in de oostelijke divisie van de NBA de koppositie met Brooklyn Nets.

„Ik voel me uitstekend”, zei Embiid, die met een zwaar ingepakte knie in de zaal stond. „Ik haat alleen die brace om de knie, want ik had wel veel moeite mijn ritme te vinden.” Zijn ploegmaat Tobias Harris was topscorer bij Philadelphia met 32 punten.

Bij de verliezende ploeg speelde Karl-Anthony Towns een hoofdrol met 39 punten en 14 rebounds, maar hij kon de zevende nederlaag van Minnesota in de laatste negen wedstrijd niet voorkomen.

Utah Jazz verstevigde de koppositie in de westelijke divisie met een riante zege op Orlando Magic: 137-91. Er was echt sprake van een teamprestatie, met zes spelers die scores in de dubbele cijfers noteerden. Donovan Mitchell maakte de meeste: 22 stuks. Joe Ingles en Bojan Bogdanovic kwamen ieder tot 17 punten.

Nederlandse curlingploeg van de baan geveegd

10:01 uur: De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Canada nog altijd op hun eerste zege. Ook de vierde wedstrijd in Calgary ging verloren. Denemarken was veel te sterk en won met 14-5. Na drie ends was de stand nog 4-4, maar na 5 punten voor de Denen in het vierde end was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor eerder van Rusland (5-8), Noorwegen (4-7) en Schotland (4-9). Na vier nederlagen wordt de missie van Nederland wel heel moeilijk. Doel is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat, dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.

Het Nederlands team, bestaande uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, treft in de volgende ronde gastland Canada. Aan het toernooi nemen veertien landen deel.

WIELRENNEN: Start Ronde van Vlaanderen afwisselend in Antwerpen en Brugge

09:14 uur: De start van de Ronde van Vlaanderen is de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge. Dat meldde Tomas Van Den Spiegel, directeur van organisator Flanders Classics, zondag voor de start van de 105e editie van de beroemde Vlaamse wielerklassieker. In 2022, 2024 en 2026 is Antwerpen de startplaats, in 2023, 2025 en 2027 is het Brugge.

„We zijn heel blij en trots dat we mooi nieuws aan te kondigen hebben”, zei Van Den Spiegel. „Want we hebben startplaats Antwerpen, de stad waar we de laatste vijf jaar met open armen ontvangen zijn en waar we heel graag wilden blijven, kunnen verenigen met Brugge, de stad waar we tussen 1998 en 2016 gestart zijn. Ik denk dat we hier veel veel mensen, zeker de Vlaamse koersliefhebber ook, gelukkig mee maken. Zo kunnen we de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur geven en er nog meer Vlaanderen van maken.”

Het vertrek van ’Vlaanderens Mooiste’ is deze zondag in Antwerpen. Zes maanden na de legendarische editie van het coronajaar 2020 zijn opnieuw Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, Wout van Aert en Julian Alaphilippe de favorieten. Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat het publiek de koers thuis voor de tv volgt. Bij de start in Antwerpen en de finish in Oudenaarde zijn toeschouwers sowieso niet welkom vanwege de coronamaatregelen.