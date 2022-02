Irene Schouten maakt favorietenrol waar en pakt eerste gouden medaille voor Nederland

Schouten, die voor de start even kort plaatsnam in de verkeerde baan, kwam in de laatste rit uit tegen Francesca Lollobrigida en reed na een waanzinnig duel met haar Italiaanse concurrente een olympisch record van 3.56,93. De Italiaanse pakte het zilver met 3.58.06. Het brons ging naar de Canadese Isabelle Weidemann: 3.58,64.

Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met een zevende plaats en werd vier jaar na haar gouden race in Pyeongchang onttroond als olympisch kampioene. Wereldkampioene Antoinette de Jong werd teleurstellend achtste.

Direct na afloop van haar race borrelen de emoties op bij Irene Schouten. Ⓒ HH/ANP

De grote favoriete

Schouten was op voorhand al de grote favoriete. Bij het OKT in Thialf in december was de Noord-Hollandse dochter van een tulpenboer al een klasse apart, evenals op de 5 kilometer. Ook op die afstand komt ze in China nog in actie. Op de massastart en ploegachtervolging liggen eveneens kansen voor Schouten op eremetaal.

Op de massastart is Schouten al jarenlang een van de toonaangevende schaatssters. Vier jaar geleden veroverde ze op het onderdeel, een soort mini-marathon, al brons. Een prestatie die ze in Peking hoopt te verbeteren.

Irene Schouten kan het amper bevatten: ze is olympisch kampioen. Ⓒ HH/ANP

Bom

Op de ploegachtervolging kan Schouten een vierde plak veroveren. De schaatsster van Team Zaanlander vormt op dat onderdeel een team met Ireen Wüst en De Jong. In aanloop naar de Spelen barstte binnen de Nederlandse equipe een heuse bom, nadat in een videoserie van DPG Media beelden werden getoond van Schouten die kritisch was op de inzet van Wüst. „Ik was verbaasd”, reageerde de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. „Dit wordt groter gemaakt dan het is”, vond Schouten zelf.

Carlijn Achtereekte beseft dat ze haar olympische titel kwijt is. Ⓒ HH/ANP

Carlijn Achtereekte

Carlijn Achtereekte werd zaterdag onttroond als olympisch kampioen. De schaatsster van Jumbo-Visma nam het al in de derde rit op tegen Takagi en trok in een rechtstreeks duel met de Japanse aan het kortste eind. Ze kwam tot een tijd van 4.02,21. Na de negende en voorlaatste rit was duidelijk dat ze geen kans meer maakte op een medaille.

De 32-jarige Achtereekte greep vier jaar geleden in Pyeongchang verrassend goud met een tijd van 3.59,21. Met pijn en moeite plaatste de Overijsselse zich in december als derde Nederlandse voor de Winterspelen van Peking. Ze was slechts één honderdste van een seconde sneller dan Merel Conijn, die als reserve naar China is afgereisd.

De teleurstelling spat ervan af bij Antoinette de Jong na haar race. Ⓒ HH/ANP

Antoinette de Jong

De Jong, bezig aan haar derde Olympische Spelen, stapte direct na de dweilpauze het ijs op en nam het in de zesde rit op tegen de Japanse Ayano Sato. De regerend wereldkampioene stelde teleur met een tijd van 4.02,37, op dat moment goed voor de derde plaats. Met nog vier ritten te gaan, wist de 26-jarige Friezin direct dat een medaille een lastig verhaal ging worden.

In Pyeongchang eindigde De Jong achter Achtereekte en Ireen Wüst als derde op de 3000 meter. Het betekende haar eerste olympische medaille. In Peking komt de schaatsster van Jumbo-Visma ook nog in actie op de 1000 meter, de 1500 meter en de ploegachtervolging. Op de laatste onderdeel veroverde ze bij de vorige Spelen haar tweede olympische plak: zilver.

