Live - Carlijn Achtereekte onttroond als olympisch kampioen op 3000 meter

Schouten is ingedeeld in de tiende en laatste rit en treft daarin de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Achtereekte komt al in actie in de derde rit tegen Miho Takagi uit Japan, terwijl De Jong in rit zes is ingedeeld met de Japanse Ayano Sato. De 3000 meter voor vrouwen begon om 09.30 uur Nederlandse tijd.

Startlijst

Rit 1: Ahenaer Adake - Claudia Pechstein

Rit 2: Mia Kilburg - Nadezhda Morozova

Rit 3: Miho Takagi - CARLIJN ACHTEREEKTE

Rit 4: Nikola Zdrahalova - Evgeniia Lalenkova

Rit 5: Valerie Maltais - Natalia Voronina

Rit 6: Ayano Sato - ANTOINETTE DE JONG

Rit 7: Maryna Zuyeva - Mei Han

Rit 8: Martina Sablikova - Ivanie Blondin

Rit 9: Isabelle Weidemann - Ragne Wiklund

Rit 10: Francesca Lollobrigida - IRENE SCHOUTEN

Irene Schouten Ⓒ HH/ANP

Irene Schouten

Schouten (29) toonde in aanloop naar de Olympische Spelen meermaals haar topvorm. Op het OKT in Thialf won de Noord-Hollandse met overmacht zowel de 3000 en 5000 meter. Op de massastart is ze al jarenlang de beste Nederlandse. Vier jaar geleden veroverde ze brons op dat onderdeel, een prestatie die ze in Peking hoopt te verbeteren.

Op de ploegachtervolging kan Schouten een vierde plak veroveren. De schaatsster van Team Zaanlander vormt op dat onderdeel een team met Ireen Wüst en Antoinette de Jong. In aanloop naar de Spelen barstte een bom, nadat in een videoserie van DPG Media beelden werden getoond van Schouten die kritisch was op de inzet van Wüst. „Ik was verbaasd”, reageerde de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. „Dit wordt groter gemaakt dan het is”, vond Schouten zelf.

Antoinette de Jong Ⓒ René Bouwman

Antoinette de Jong

Antoinette de Jong (26) is de regerend wereldkampioen op de 3000 meter. In 2021 hield ze in Thialf Martina Sablikova, de olympisch kampioen van Vancouver 2010, en Schouten achter zich. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte ze brons op de 3000 meter.

Carlijn Achtereekte Ⓒ REUTERS

Carlijn Achtereekte

Carlijn Achtereekte werd zaterdag onttroond als olympisch kampioen. De schaatsster van Jumbo-Visma nam het in de derde rit op tegen Miho Takagi en trok in het rechtstreekse duel met de Japanse aan het kortste eind. Ze kwam tot een tijd van 4.02,21.

De 32-jarige Achtereekte greep vier jaar geleden in Pyeongchang verrassend goud met een tijd van 3.59,21. Met pijn en moeite plaatste de Overijsselse zich in december voor de Winterspelen van Peking. Ze was slechts één honderdste van een seconde sneller dan Merel Conijn, die als reserve naar China is afgereisd.