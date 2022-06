Denemarken rekent in Nations League ook af met Oostenrijk

De bezoekers kwamen na een half uur spelen op voorsprong in Oostenrijk, dankzij een goal van Pierre-Emile Hojbjerg. In de tweede helft kwamen de Oostenrijkers langszij. Het was Xaver Schlager die voor de gelijkmaker tekende.

Lange tijd leek het erop dat de punten zouden worden gedeeld, maar met nog zo’n vijf minuten op de klok kroonde Stryger Larsen zich tot man de wedstrijd door op prachtige wijze voor de winnende te tekenen.

Stroomstoring

De wedstrijd begon maandag liefst anderhalf uur later dan gepland. De omgeving van het stadion was getroffen door stroomuitval, waardoor ook het kunstlicht rond het speelveld in het Ernst Happel Stadion niet kon worden aangezet.

De fans leken er overigens niet zo mee te zitten. Zij zorgden voor een uitstekende sfeer en zwaaiden lange tijd met hun mobiele telefoons. Zelfs de wave ging meerdere keren door het stadion. Ook de muziek hielp mee om de sfeer op peil te houden.