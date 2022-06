Duel tussen Oostenrijk en Denemarken veel later gestart VIDEO Fans zorgen voor heerlijke sfeer nadat stroom in stadion uitvalt

Door onze Telesportredactie

Ondanks de stroomstoring was de sfeer in het stadion uitstekend. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd tussen Oostenrijk en Denemarken is dinsdagavond liefst anderhalf uur later begonnen dan gepland. De omgeving van het stadion was getroffen door stroomuitval, waardoor ook het kunstlicht rond het speelveld in het Ernst Happel Stadion niet kon worden aangezet.