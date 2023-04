AC Milan eindelijk weer bij laatste vier Champions League

Het was Olivier Giroud die in Stadio Diego Armando Maradona vlak voor rust de score opende na heerlijk aangeven van Rafael Leão: 0-1.

Eerder in de wedstrijd had de Fransman twee prima kansen op de openingstreffer door zijn vingers zien glippen. Eerst faalde Giroud vanaf elf meter en even later redde Napoli-doelman Alex Meret prima op zijn inzet.

Pas tien minuten voor tijd had Napoli de spanning in de wedstrijd kunnen terugbrengen, maar een strafschop was niet besteed aan Chvitsja Kvaratschelia. Doelman Mike Maignan hield de Georgiër van de 1-1.

Anderhalve minuut voor tijd was het dan toch raak. Victor Osimhen bracht Napoli op gelijke hoogte: 1-1. Maar het was te laat om AC Milan uit de halve finales te houden van de Champions League.

AC Milan-coach trots na verslaan ’ijzersterke tegenstander’

AC Milan-coach Stefano Pioli was trots op zijn ploeg. „Napoli zal de Italiaanse titel volledig terecht winnen. Ik ben trots dat we ons kwalificeren tegen zo’n sterke tegenstander. Het waren twee heel uitgebalanceerde wedstrijden.”

Pioli wees erop dat Milan zich nu ook op de competitie moet richten. „Dit is een belangrijke ervaring, maar we moeten of top vier in de competitie eindigen of de Champions League winnen”, wees hij op de kwalificatie-eisen voor de Champions League volgend seizoen.

Doelpuntenmaker Giroud was ook trots op zijn ploeggenoten en was teamgenoot Rafael Leão dankbaar. „Ik scoorde na schitterend voorbereidend werk van Leão. Als we met deze instelling blijven spelen, mogen we dromen van meer.”

