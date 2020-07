Sport Kort: Canada weigert thuisduels MLB-club Toronto Blue Jays

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Canada geeft geen toestemming voor honkbalduels Toronto Blue Jays

22.20 uur: De Canadese regering geeft honkbalclub Toronto Blue Jays vanwege de coronacrisis geen toestemming om de wedstrijden in de Major League Baseball (MLB) in Toronto af te werken. Dat heeft minister Marco Mendicino van immigratie, vluchtelingenzaken en burgerschap aan de club laten weten. De Blue Jays zijn de enige club uit Canada die in de MLB spelen.

„In tegenstelling tot de seizoensvoorbereiding vragen de competitiewedstrijden van spelers en stafleden én van de tegenstanders steeds weer reizen over de grens. Daarnaast moeten de Toronto Blue Jays in regio’s wedstrijden spelen waar het risico op besmetting met het coronavirus heel hoog is”, zei de minister. Daarom is de Canadese regering tot het besluit gekomen dat deze reizen de gezondheid en veiligheid van Canadezen niet beschermen.

De Major League wil met maanden vertraging door de uitbraak van het coronavirus het seizoen starten op 23 juli. Dat moet gebeuren in de eigen stadions van de honkbalclubs, maar wel zonder publiek.

Tennis: Kvitova bereikt ook tweede finale in Berlijn

20.34 uur: Het tweede demonstratietoernooi in Berlijn krijgt bij de tennissters niet dezelfde finale als eerder in de week. De Tsjechische Petra Kvitova haalde wel opnieuw de eindstrijd. De Oekraïense Elina Svitolina, die vrijdag de uitgestelde finale van het eerste toernooi won, ging echter onderuit tegen Anastasija Sevastova uit Letland: 6-1, 6-1.

Sevastova had vrijdag Kiki Bertens in twee sets verslagen op het hardcourt in de omgebouwde hangar van voormalig vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad. In de halve finale van het tweede demonstratietoernooi dat deze week in Berlijn werd gehouden, rekende de Letse nummer 43 van de wereldranglijst overtuigend af met Svitolina, die vijfde staat: 6-1, 6-1.

Kvitova had een supertiebreak nodig tegen de Duitse Andrea Petkovic: 6-3, 4-6, 10-5. Tegen Sevastova speelt ze voor de tweede keer in drie dagen tijd een finale op de hardcourtbaan. De eerste finale tegen Svitolina had eigenlijk op gras in het Steffi Graf-stadion gespeeld moeten worden, maar door de regen werd die partij twee dagen uitgesteld en uiteindelijk naar de tennishal verplaatst.

Autosport: Viscaal pakt voor het eerst podiumplek in Formule 3

18.15 uur: Bent Viscaal heeft voor het eerst het podium gehaald in de Formule 3. De 20-jarige coureur uit het Overijsselse Albergen eindigde in eerste instantie als vierde op de Hungaroring in Hongarije. Enkele uren na de race hoorde Viscaal dat hij opschuift naar de derde plek, omdat de voor hem geëindigde Amerikaan Logan Sargeant vanwege een tijdstraf van 5 seconden terugviel naar plek 6. Voor de pitbox van zijn team MP Motorsport mocht Viscaal alsnog met Hongaarse champagne spuiten.

Viscaal vocht in de laatste ronde een verbeten duel uit met zijn teamgenoot Richard Verschoor om de vierde plaats. Hij wist Verschoor op knappe wijze te passeren en hem daarna tot aan de finish voor te blijven. De pas 16-jarige Fransman Theo Pourchaire won de eerste van twee races uit de Formule 3 in Hongarije.

In de stand staat Verschoor met 39 punten op de vierde plaats, Viscaal met 15 punten op plek 11. Verschoor (19) eindigde begin deze maand bij het eerste raceweekeinde in Oostenrijk al een keer op het podium (tweede).

Motorsport: Quartararo pakt pole voor eerste MotoGP-race

15.08 uur: De Fransman Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de eerste race van dit jaar in de MotoGP. De 21-jarige coureur van Petronas Yamaha zette in de kwalificatie met 1.36,705 een baanrecord neer op het circuit van Jerez. Quartararo krijgt op de voorste startrij gezelschap van de Spanjaarden Maverick Viñales (Yamaha) en Marc Marquez (Honda). Viñales gaf 0,139 seconde toe, Marquez zat 0,157 achter Quartararo.

Voetbal: Blessure Shaw biedt Fosu-Mensah wellicht kans

14.18 uur: Manchester United moet het zondag in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea doen zonder Luke Shaw. De Engelse linksback heeft een blessure, begin deze week opgelopen in het competitieduel (2-2) met zijn oude club Southampton. Het biedt Timothy Fosu-Mensah weer kans op speeltijd op Wembley.

De 22-jarige Amsterdammer, drievoudig international van Oranje, had donderdag tegen Crystal Palace een basisplaats omdat naast Shaw ook diens vervanger Brandon Williams niet kon spelen. Williams (19) liep als invaller tegen Southampton schade aan zijn gezicht op. „Luke doet niet mee tegen Chelsea, Brandon is mogelijk wel inzetbaar”, zei manager Ole Gunnar Solskjaer. „Hij moet alleen wel de bal goed kunnen zien.”

Fosu-Mensah moest dit seizoen lang wachten op zijn kans. Hij maakte in het gewonnen uitduel met Crystal Palace (0-2) zijn eerste speelminuten, op de voor hem ongebruikelijke positie van linksback. De verdediger speelde de hele wedstrijd.

Voetbal: ’Kovac volgt Moreno op bij Monaco’

14.11 uur: AS Monaco heeft aan het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een opvallende ingreep gedaan. Volgens L’Équipe kreeg trainer Robert Moreno een dag na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge (2-0) te horen dat hij moet vertrekken. De 42-jarige Moreno zou opgevolgd worden door Niko Kovac, de Kroaat die in november vorig jaar werd weggestuurd door Bayern München.

Monaco stond op de negende plaats in de Ligue 1 toen de Franse voetbalcompetitie werd beëindigd als gevolg van de coronacrisis. De ploeg uit het prinsdom kreeg daarom geen ticket voor Europees voetbal.

Voetbal: Moeskroen in Franse handen

11.17 uur: De Belgische voetbalclub Moeskroen komt in handen van Lille OSC. De Franse club wil Moeskroen met name gebruiken om jonge spelers te stallen. Beide steden liggen slechts 25 kilometer van elkaar. De samenwerking wordt zaterdagmiddag bekrachtigd, meldt Moeskroen.

Moeskroen was sinds 2018 in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, maar de club werd feitelijk gerund door voetbalmakelaars. Dat leidde tot problemen bij het toekennen van een proflicentie, maar het Belgische sporttribunaal BAS oordeelde net als de keren ervoor dat Moeskroen niet hoefde te verdwijnen uit het betaalde voetbal.

Lille was eerder tussen 2011 en 2015 voor 51 procent aandeelhouder van Moeskroen. De Fransman Fernando Da Cruz zou opnieuw hoofdcoach worden. Hij werkte er eerder ook al in diverse functies, met name in de tijd dat de Fransen zich met Moeskroen bemoeiden. Ook was hij in 2017 even interim-coach bij Lille.

Voetbal: Jesus terug bij Benfica

10.30 uur: Benfica heeft de terugkeer van coach Jorge Jesus bevestigd. Bij de Portugese voetbalclub stond Jesus eerder tussen 2009 en 2015 onder contract, een succesvolle periode met onder meer drie landstitels. De 65-jarige coach meldde vrijdag te vertrekken bij het Braziliaanse Flamengo om terug te keren naar zijn vaderland. Meteen werd al druk gespeculeerd over een nieuw dienstverband bij Benfica.

Jesus was succesvol in Brazilië waar hij in zijn eerste seizoen landskampioen werd en met Flamengo ook de Copa Libertadores won. Onlangs verlengde hij zijn contract nog met een jaar in het land dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Volgens Braziliaanse media tekent hij een contract voor drie jaar bij Benfica. Per seizoen zou hem dat zo’n 3 miljoen euro opleveren.