Sport Kort: Moeskroen in handen van Lille

Voetbal: Moeskroen in Franse handen

11.17 uur: De Belgische voetbalclub Moeskroen komt in handen van Lille OSC. De Franse club wil Moeskroen met name gebruiken om jonge spelers te stallen. Beide steden liggen slechts 25 kilometer van elkaar. De samenwerking wordt zaterdagmiddag bekrachtigd, meldt Moeskroen.

Moeskroen was sinds 2018 in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, maar de club werd feitelijk gerund door voetbalmakelaars. Dat leidde tot problemen bij het toekennen van een proflicentie, maar het Belgische sporttribunaal BAS oordeelde net als de keren ervoor dat Moeskroen niet hoefde te verdwijnen uit het betaalde voetbal.

Lille was eerder tussen 2011 en 2015 voor 51 procent aandeelhouder van Moeskroen. De Fransman Fernando Da Cruz zou opnieuw hoofdcoach worden. Hij werkte er eerder ook al in diverse functies, met name in de tijd dat de Fransen zich met Moeskroen bemoeiden. Ook was hij in 2017 even interim-coach bij Lille.

Voetbal: Jesus terug bij Benfica

10.30 uur: Benfica heeft de terugkeer van coach Jorge Jesus bevestigd. Bij de Portugese voetbalclub stond Jesus eerder tussen 2009 en 2015 onder contract, een succesvolle periode met onder meer drie landstitels. De 65-jarige coach meldde vrijdag te vertrekken bij het Braziliaanse Flamengo om terug te keren naar zijn vaderland. Meteen werd al druk gespeculeerd over een nieuw dienstverband bij Benfica.

Jesus was succesvol in Brazilië waar hij in zijn eerste seizoen landskampioen werd en met Flamengo ook de Copa Libertadores won. Onlangs verlengde hij zijn contract nog met een jaar in het land dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Volgens Braziliaanse media tekent hij een contract voor drie jaar bij Benfica. Per seizoen zou hem dat zo'n 3 miljoen euro opleveren.