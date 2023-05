Premium Het beste van De Telegraaf

En de nieuwe Orkun Kökcü is er ook al Orkun Kökcü apetrots op Gouden Schoen: ’Iedereen is emotioneel’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

De glunderende Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü is winnaar geworden van de Gouden Schoen. Zijn vader Halis Kökcü is trots op zijn zoon. Ⓒ René Bouwman

Niet veel Gouden Schoen-winnaars verschijnen met hun vader. Maar deze keer was vader Halis Kökcü nodig om de zoon mee naar de lege kleedkamer in De Kuip te lokken, waar de bescheiden ’captain’ van Feyenoord werd verrast met het nieuws dat hij is gekozen tot de beste voetballer van de Eredivisie in het seizoen 2022-2023.