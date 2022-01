Gianni Infantino: ’Drie doden bij bouw stadions Qatar, geen 6500’

Het aantal van 6500 doden komt uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian, dat vorig jaar naar buiten kwam. Volgens de krant overleden zeker 6500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka tussen 2010 en 2020 in Qatar. In 2010 kreeg het land het wereldkampioenschap voetbal van 2022 toegewezen en sindsdien wordt er in hoog tempo gebouwd. De arbeidsmigranten worden in het land veelal ingezet bij de bouw van voetbalstadions of infrastructuur.

Infantino had het specifiek over doden bij de bouw van voetbalstadions. „Dat zijn er drie te veel”, zei hij daar wel bij.

Infantino zorgde woensdag ook al voor opschudding met uitspraken. Toen zei hij dat met een wereldkampioenschap voetbal om de twee jaar levens van vluchtelingen kunnen worden gered. Het evenement, momenteel eens per vier seizoenen, zou kansen creëren voor Afrikanen die zich nu in wankele boten op de Middellandse Zee begeven en daar soms verdrinken. Later zei de Zwitser dat hij verkeerd geciteerd was.