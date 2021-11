Donny van de Beek na korte invalbeurt: ’Geef nooit op’

Donny van de Beek en Jadon Sancho komen vlak voor tijd nog in het veld. Ⓒ HH/ANP

’Geef nooit op’, twitterde Donny van de Beek dinsdagavond na zijn invalbeurt bij Manchester United. De Nederlander viel in het Champions Leagueduel bij Atalanta Bergamo in de 87e minuut in en was na de gelijkmaker van Christiano Ronaldo nog dicht bij 2-3.