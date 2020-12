Thiago Mendes maakt excuses na aanslag op Neymar

De aanvaller werd in blessuretijd van de verloren topper zondagavond tegen Olympique Lyon (1-0) hard op de linkerenkel geraakt door zijn landgenoot Thiago Mendes, die daarvoor de rode kaart kreeg. Neymar ging per brancard geëmotioneerd van het veld.

Trainer Thomas Tuchel wilde niet speculeren over de ernst van de kwetsuur. "Ik heb veel ervaring, het is beter om te wachten op het onderzoek", zei de Duitse coach, die zich ook zorgen maakt om zijn andere smaakmaker Kylian Mbappé. De Franse aanvaller kwam op aanraden van de clubarts pas in de tweede helft op het veld. "Hij speelde 30 minuten en dat was al te veel," zei Tuchel. "Mbappé stond eigenlijk in de rode zone en riskeerde letsel."

Lyon-middenvelder Mendes heeft intussen via Instagram zijn excuses gemaakt voor zijn overtreding op Neymar. "Fouten gebeuren, maar ik ben hier om me te verontschuldigen. Ik hoop dat het niets ernstigs was", aldus de 28-jarige Mendes. Neymar stond eerder dit seizoen door een peesblessure in zijn bovenbeen ook al geruime tijd aan de kant.

PSG staat nu een punt achter LOSC Lille en Lyon (29 punten), de nummers 1 en 2 in de Franse competitie.