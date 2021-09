Valtteri Bottas opnieuw snel in training, kwalificatie mogelijk verplaatst

Pierre Gasly (AlphaTauri) noteerde de derde tijd. Verder bleven alleen Lando Norris (McLaren) en Esteban Ocon (Alpine) binnen een seconde van de Mercedes-coureurs. Max Verstappen focuste zich tijdens de tweede oefensessie vooral op de longruns, met het oog op de race van zondag. In de training noteerde hij de zesde tijd. De Nederlander hoeft tijdens de kwalificatie sowieso niet tot het gaatje te gaan. Vanwege een motorwissel start hij zondag zeker achteraan, samen met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na een schuiver van Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) lag de tweede training nog even stil.

De weersomstandigheden zorgen mogelijk voor een bijzonder weekeinde in Sotsji. Vrijdag was het droog, maar zaterdag wordt er erg veel regen voorspeld. Of de derde vrije training zaterdag (11.00 uur Nederlandse tijd) en kwalificatie (14.00 uur) verreden kunnen worden op de geplande tijdstippen, is nog zeer de vraag. Wedstrijdleider Michael Masi liet tegenover de teams al weten dat een kwalificatie later op zaterdagmiddag een optie kan zijn, of dat wellicht zelfs uitstel naar zondagochtend noodzakelijk blijkt. Als er helemaal geen kwalificatie mogelijk is, wordt de uitslag van de tweede training aangehouden om de startopstelling voor de race te bepalen.

Max Verstappen Ⓒ REUTERS

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1