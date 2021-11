Max Verstappen: ‘Ik heb goede herinneringen aan Mexico’

,,Woensdag deed Sergio een showrun in de stad en ik zat ernaar te kijken, in mijn badjas in de kamer. Dat was wel grappig”, aldus Verstappen, die uitkijkt naar de terugkeer van de Mexicaanse Grand Prix. ,,Ik heb hier goede herinneringen en kijk uit naar het weekeinde.”

Verstappen won in Mexico in 2017 en 2018 en had ook in 2019 kunnen winnen, maar verloor pole position vanwege een gridstraf en clashte tijdens de race met zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas. Red Bull lijkt de grote favoriet dit weekeinde. ,,Het kan er goed uitzien op papier, maar je moet de afstelling van de auto wel op orde hebben. Mijn voorbereiding en aanpak blijven hetzelfde, zoals het hele jaar het geval is”, blijft Verstappen waakzaam.

Ook Verstappens concurrent Lewis Hamilton doet geen moeite om de Limburger in de favorietenrol te plaatsen. ,,Ik heb geen redenen om te denken dat Red Bull hier dit jaar niet sterk zal zijn. Dit is echt een circuit voor hen.”