Video: ’Boze’ Cristiano Ronaldo ontsnapt aan rood en schittert namens Juventus

De 36-jarige Portugese vedette van Juventus scoorde in het Serie A-duel bij Cagliari met rechts, met links en met het hoofd. Het was zijn zevende perfecte hattrick in zijn loopbaan.

Ronaldo voltooide in Cagliari zijn hattrick in de 32e minuut. Alleen op 12 september 2015 trof hij namens Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Espanyol (0-6) sneller drie keer doel. Zijn hattrick was destijds al na 20 minuten een feit. In dat duel scoorde hij uiteindelijk vijf keer.

Na de pauze vielen Ronaldo en Juventus stil. Giovanni Simeone, de zoon van trainer Diego Simeone (Atlético Madrid), wist in de 61e minuut nog wel de achterstand te verkleinen, maar verder liet de titelhouder het niet komen. Verdediger Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij Juventus, dat zich goed herstelde van de dramatische uitschakeling in de Champions League afgelopen dinsdag door FC Porto.

"Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden"

Juventus blijft derde, met 10 punten minder en één wedstrijd minder gespeeld dan koploper Internazionale. De club uit Milaan won eerder op zondag met 2-1 bij Torino.

Rode kaart

De avond had voor Ronaldo, die wel eens aan zijn laatste maanden bij Juventus bezig kan zijn, ook heel anders kunnen aflopen. Hij mocht van geluk spreken dat hij vroeg in de wedstrijd niet van het veld werd gestuurd. Na een grove charge in de veertiende minuut aan het adres van Cagliari-doelman Alessio Cragno kwam de Portugees goed weg met geel.

Naar verluidt wordt Ronaldo veel en veel te duur voor Juventus, ook omdat hij de club de afgelopen seizoenen niet aan Europees succes wist te helpen.

Boos

Ronaldo had na zijn trefzekere show geen zin om de media te woord te staan. De 36-jarige Portugees maakte tijdens de wedstrijd nog wel een veelzeggend gebaar, alsof hij zijn critici de mond wilde snoeren. Hij kreeg na de uitschakeling dinsdag tegen FC Porto in de Champions League nogal wat op- en aanmerkingen waarna de geruchtenstroom op gang kwam dat hij aan zijn laatste maanden bezig is in Turijn.

„Hij was boos, ja, deze week, maar het hele team was boos na de return tegen Porto”, liet trainer Andrea Pirlo van Juventus weten in Cagliari. „Iedereen was aangeslagen doordat we uit de Champions League lagen. Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden: hij heeft tijdens de wedstrijd al gesproken, met een hattrick en een geweldig optreden. Het gaat er niet om wat je zegt na de wedstrijd. Het gaat erom wat je laat zien op het veld, dat telt.”

AC Milan

AC Milan is verder achterop geraakt bij koploper Internazionale. De nummer 2, nog altijd zonder de trefzekere gangmaker Zlatan Ibrahimovic, verloor op eigen veld van subtopper Napoli: 0-1. Matteo Politano maakte in de 49e minuut het doelpunt.

Voor trainer Gennaro Gattuso van Napoli was het een speciale wedstrijd. De Italiaanse oud-international speelde ruim tien jaar voor AC Milan. Invaller Ante Rebic kreeg in de extra tijd bij de thuisclub nog de rode kaart wegens felle kritiek op de leiding.

Inter won eerder op zondag met 2-1 bij Torino. De Argentijnse spits Lautaro Martínez zorgde in de 85e minuut voor het winnende doelpunt. Het was zijn veertiende competitietreffer. Inter heeft nu 9 punten meer dan naaste belager AC Milan.