Video: Cristiano Ronaldo ontsnapt aan rood en schittert namens Juventus

De 36-jarige Portugese vedette van Juventus scoorde in het Serie A-duel bij Cagliari met rechts, met links en met het hoofd. Het was zijn zevende perfecte hattrick in zijn loopbaan.

Ronaldo voltooide in Cagliari zijn hattrick in de 32e minuut. Alleen op 12 september 2015 trof hij namens Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Espanyol (0-6) sneller drie keer doel. Zijn hattrick was destijds al na 20 minuten een feit. In dat duel scoorde hij uiteindelijk vijf keer.

Rode kaart

De avond had voor Ronaldo ook heel anders kunnen aflopen. Hij mocht van geluk spreken dat hij vroeg in de wedstrijd niet van het veld werd gestuurd. Na een grove charge in de veertiende minuut aan het adres van Cagliari-doelman Alessio Cragno kwam de Portugees goed weg met geel.

Het duel met Cagliari begon om 18.00 uur en is nog aan de gang. Juventus leidt dankzij Ronaldo bij de rust met 3-0.