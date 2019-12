Dalmau staat voor rentree

FC Utrecht en FC Groningen stonden 8 december ook al tegenover elkaar, toen in de Eredivisie. Utrecht nam de drie punten mee naar huis door een late treffer van Ramselaar (0-1). De middenvelder, die dit seizoen weer terugkeerde op het oude nest na en periode bij PSV, is geblesseerd en komt pas na de winterstop weer in actie. Daardoor mist hij naast het bekerduel ook de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Daarentegen wordt Dalmau na lange afwezigheid wegens blessureleed weer opgenomen in de wedstrijdselectie. De Spanjaard is echter nog niet fit genoeg om in Groningen te beginnen, maar kan mogelijk wel op speelminuten rekenen. De spits, die dit seizoen overkwam van Heracles Almelo, speelde dit seizoen pas vier wedstrijden voor FC Utrecht waarin hij drie keer scoorde. Zijn laatste wedstrijd was tegen sc Heerenveen (1-1) op 22 september van dit jaar.

De tweede ronde van de KNVB-beker start voor Groningen en FC Utrecht op donderdag (18.30 uur) in het Hitachi Capital Mobiity Stadion.