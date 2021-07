Officieel: FC Twente strikt Ricky van Wolfswinkel

Hoewel het contract van de tweevoudig Oranje-international bij FC Basel nog een seizoen doorliep, maakt hij transfervrij de overstap naar FC Twente. Dat bevestigen bronnen in Zwitserland.

De 32-jarige Van Wolfswinkel speelde in Nederland eerder voor Vitesse en FC Utrecht. In zijn tweede periode bij Vitesse groeide hij uit tot bekerheld door in de bekerfinale tegen AZ tweemaal te scoren en zo de Arnhemmers de eerste en tot nu toe enige prijs in de clubhistorie te bezorgen.

Van Wolfswinkel was twee jaar geleden nog in beeld bij Feyenoord om de spitspositie te versterken, maar een overgang naar Rotterdam werd gedwarsboomd toen bij een medische check bij FC Basel een aneurysma in het hoofd werd ontdekt. De spits uit Woudenberg moest daaraan operatief worden geholpen en stond een half jaar aan de kant.

Neusje voor de goal

Na die lange afwezigheid wist Van Wolfswinkel zijn oude plek niet meer te heroveren en moest hij het bij FC Basel voornamelijk met invalbeurten doen. Afgelopen seizoen kwam hij in die rol nog maar twee keer tot scoren voor FC Basel, maar eerder bewees de schoonzoon van Johan Neeskens bij FC Utrecht, Vitesse, Sporting Lissabon en FC Basel in de periode voor zijn hersenoperatie een neusje voor de goal te hebben.

Van Wolfswinkel speelde verder ook nog voor Norwich City, Saint-Etienne en Real Betis, maar bij die clubs kwam hij minder frequent tot scoren. In totaliteit kwam hij tot nu toe in 442 profduels tot 162 goals. Zijn meest productieve jaar was het seizoen 2016/2017, toen hij voor Vitesse twintig goals maakte in de Eredivisie en drie goals in de KNVB-beker, waaronder twee in de finale tegen AZ.

FC Twente was na het vertrek van Ajax-huurling Danilo op zoek naar scorend vermogen. Lijntjes naar Jürgen Locadia en Klaas-Jan Huntelaar leverden niets op, maar bij Van Wolfswinkel hebben de tukkers nu wel succes. Eerder strikte FC Twente al de jonge beloftevolle spits Manfred Ugalde. De Costaricaan, die afgelopen seizoen erop los scoorde voor de Belgische Tweedeklasser SK Lommel, wordt gehuurd van Manchester City.

Mooie club

„FC Twente staat in een rijtje met clubs die mij altijd hebben aangesproken, ik kijk ernaar uit om hier te gaan spelen en wil mooie prestaties behalen met de ploeg. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. FC Twente is een mooie club met fantastische supporters die er altijd achter staan, dat hebben ze de laatste jaren wel laten zien”, zei de aanvaller na het zetten van zijn handtekening.

„Het is prachtig dat we Ricky van Wolfswinkel hebben kunnen toevoegen aan onze selectie. Een voetballer met een grote persoonlijkheid, sterk karakter en legio ervaring die hij bij mooie grote clubs in Europa heeft opgedaan. Dat kunnen we goed gebruiken”, aldus technisch directeur Jan Streuer.